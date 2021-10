Massaal elektrische kachels inslaan? De belangrijkste vragen over de gascrisis

De gasprijzen in Europa blijven maar stijgen. Dat leidt tot onrust en heeft gevolgen voor burgers en bedrijven. NRC vroeg lezers en luisteraars welke vragen zíj hebben over de gascrisis. Wat is de oorzaak? Welke rol speelt Groningen? En hoe zit het met de energietransitie? Erik van der Walle schuift aan om alle vragen te beantwoorden.