Man aangehouden vanwege antisemitische graffiti van voetballer Steven Berghuis

De politie heeft een 41-jarige man uit de Zuid-Hollandse plaats Voorburg aangehouden op verdenking van het maken van een antisemitische muurtekening van voetballer Steven Berghuis. Dat meldt de politie donderdag. De man werd dinsdagavond aangehouden en is inmiddels weer op vrije voeten. Hij blijft verdachte in deze zaak. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

De antisemitische muurtekening werd eind juli in de Rotterdamse wijk Crooswijk gemaakt. Berghuis werd afgebeeld in een gestreepte kampjas met Jodenster. Verder had hij een grote haakneus, een van de bekendste anti-Joodse stereotypes, en een keppeltje op zijn hoofd. Bij de tekening stond „Joden lopen altijd weg” geschreven.

Het Openbaar Ministerie meldde in augustus dat met de beledigende tekening „een grens” was overschreden en dat er sprake is van groepsbelediging en aanzetten tot haat. De muurtekening was vermoedelijk een reactie op de overstap van Berghuis van Feyenoord naar Ajax afgelopen zomer. Als gevolg hiervan heeft hij tientallen ernstige bedreigingen ontvangen.