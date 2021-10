Lust, maar ook iets geestelijks

Al een paar weken gaat het in deze rubriek over de orgasmekloof binnen de heteroseksuele relatie. Mannen doen te weinig hun best hun vrouw te bevredigen (of juist weer te veel: „goedbedoeld gezwoeg”, zoals een lezeres het verwoordde), waardoor vrouwen nog te vaak niet klaarkomen tijdens seks met een partner. Hetgeen A*, een Nederlander die in de VS woont, deed schrijven dat „jouw stukjes over seks passen in de aloude traditie om Nederlandse mannen by default neer te zetten als sukkels”. Iets wat hier ter lande niet meer wordt herkend, aldus A, „omdat dit nu eenmaal de cultuurafspraak is die we in Nederland hebben”.

Een aantal mensen (vooral vrouwen) dat ons mailde, bracht penetratie ter sprake, en dan niet in negatieve zin. In films, boeken en series komen vrouwen moeiteloos klaar van penetratie, maar in werkelijkheid lukt dat maar 30 tot 50 procent van de vrouwen (aldus hoogleraar seksuologie Ellen Laan in 2018), tegenover 95 procent van de mannen.

Om te benadrukken dat penetratie niet de enige vorm van seks is, of het hoofddoel van seks tussen een man en een vrouw moet zijn, wordt het tegenwoordig vaak aangeduid als penis-in-vaginaseks. Dat wil niet zeggen dat vrouwen er niet van genieten. „Het lijkt in de laatste afleveringen wel of er alleen maar een clitoraal orgasme bestaat, dus met het zichtbare deel van de clitoris en het vaginale orgasme, met het binnenste stuk van de clitoris, het heeft moeten afleggen”, schreef een 72-jarige vrouw*. „Mijn ervaring is dat je een clitoraal orgasme als vrouw vrij gemakkelijk kunt bereiken, door de vingers van een handige man, door eigen actie of door alles wat trilt. Het is een lekker, ontspannend orgasme, heel handig voor even tussendoor. Als ik goed opgewonden ben, en al een aantal keer clitoraal ben klaargekomen, kan penetratie door een man of een apparaat ook een orgasme oproepen. Dit vergt alleen wel inzet en kunde van de man. Of vrouw, als die het apparaat hanteert. Maar als het lukt: wow! Een vaginaal orgasme is allesomvattend. Lust, maar ook iets geestelijks. Mildheid, het gevoel even niets meer te hoeven.”

„Ik beleef er geen plezier aan als een man mij probeert te laten klaarkomen” mailde S* (40). „Dat lukt namelijk nooit. Ik vind het veel fijner om dat zelf te doen op een ander moment. Als ik seks met een man heb, wil ik juist graag neuken.” Voorspel hoort daar voor haar zeker bij, schreef ze, „maar is vooral bedoeld om mezelf en de man opgewonden genoeg te maken voor penetratie. Ik geniet heel erg van neuken. Ook al kom ik er niet van klaar, ik bereik wel een soort climax, een soort ‘af’-gevoel. Het is voor mij ook romantisch: ik voel me dan diep verbonden met mijn man. Ik zie het niet als iets voor hem, maar juist als het ultieme samenzijn.”

Een vrouw die helemaal anoniem wenst te blijven*, is bijna veertig jaar samen met haar man. In die jaren zijn er periodes geweest van „sleur en saaiheid”, maar „de laatste jaren zitten we in een erg fijne flow. Verknocht aan elkaar. Gewoon fijn en blij.” Eén maar: haar man houdt niet van penetratie. „Hij is in zijn jeugd geopereerd aan zijn penis, een vrij traumatische ervaring. Is dat de oorzaak? Kan.” Ze mist „de neukseks echt wel. Maar als ik ga focussen op wat ik niet heb of krijg, maak ik het voor mezelf en hem kapot.”

Voor mannen kan het verwarrend zijn, dat juist nu we hebben geaccepteerd dat penetratie bij vrouwen doorgaans niet tot orgasmes leidt, vrouwen toch aangeven ervan te houden, getuige de mail van. J* (54). Hij ziet dat vrouwen op datingsites teksten plaatsen als ‘ik wil hard geneukt worden’ en ‘dominante man gezocht’ en meent dat die vrouwen daardoor mede debet zijn aan de orgasmekloof. „Mijns inziens trek je daarmee een bepaald soort gemakzuchtige mannen aan.”

Binnenkort: kan er bij lesbische stellen ook sprake zijn van een orgasmekloof?

*Naam bekend bij de redactie.

