Een rondje Urk, langs het ‘poalenskarm’

Hier sloegen de golven van de Zuiderzee tegen Urk aan, hier raakte het eiland grond kwijt – het scheelde niet veel of Urk was onder water verdwenen. Stoere palen die een dicht aaneengesloten zeewering vormden, moesten dat voorkomen.

Die duizenden palen van toen, in 1660 door de stad Amsterdam over een lengte van bijna 1.200 meter geplaatst, raakten in verval, en werden tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Urkers in kachels en ovens verbrand. In de jaren zeventig werd hier en daar een klein deel teruggeplaatst, maar ook dat werd verwaarloosd.

Nu zijn ze terug, als een glorieus zwart scherm met witte koppen, dat rond het hooggelegen deel van het eiland loopt. Het hele scherm is gereconstrueerd en nieuw opgetrokken.

Begin oktober is dit poalenskarm – zoals het op Urk heet – ingewijd en is er een permanente wandel- of fietstocht langs het scherm ingericht. En daarmee langs de contouren van het voormalige eiland. ‘Rondje Eiland Urk’, heet de 3,6 kilometer lange route, waarvan het begin ligt bij de Klifweg aan de zuidwestzijde. Daar staat het kunstwerk ‘De IJsvlet’, een soort schuit op ijzers waarmee mensen ’s winters als de Zuiderzee was bevroren over het ijs gleden.

Zuiderzeegolven

Het paalscherm laat zien hoe het er vroeger uitzag, de palen staan iets achteroverhellend, sierlijk en tegelijk robuust, als om ogenschijnlijk moeiteloos de Zuiderzeegolven te breken. Vanhieruit slingert het pad zich rondom Urk, een vissersdorp dat na de Afsluitdijk (1933) en met de aanleg van de Noordoostpolder (1947) onderdeel van het vasteland werd. Urk ligt ‘op het droge’. Het mooie, bijna paradoxale gevoel dat het paalscherm biedt: de wandelaar of fietser wordt zich bewust van al dat water dat eens langs de kust spoelde en het eiland bij storm belaagde. Witte paalkoptegels in het plaveisel markeren de route.

„Urk is de laatste tijd nogal negatief in het nieuws geweest en het eiland is nogal geplaagd”, zegt Johannes Kramer, zijn leven lang woonachtig op Urk en kenner van de historie. Samen met gemeentelijk projectleider Arthur Ernste is hij initiatiefnemer van de wandeling langs de gereconstrueerde paalrij. Gedrieën gaan we op pad.

Dat ‘negatief in het nieuws’ heeft ermee te maken dat Urker kerkgangers tijdens de lockdown, die iedereen verplicht thuis hield, een dienst bezochten en journalisten aanvielen. En ook dat veel Urkers zich uit geloofsovertuiging niet laten vaccineren tegen Covid-19. Met deze reconstructie „wil de gemeente het eiland in een gunstig daglicht plaatsen”, aldus Kramer en Ernste.

En er zijn meer redenen: Urker jongeren, zeggen ze, tonen weinig belangstelling voor het verleden, bijna geen van hen weet dat Urk ooit een eiland was. Ook kijken Urkers met hun sterke arbeidsethos, aldus Kramer, „liever niet om naar het verleden”.

Gouden Eeuw

De route langs de palissade biedt niet alleen een prachtige wandeling, ook komt dankzij informatiepanelen de geschiedenis tot leven. En wie daar graag de symboliek in wil zien: Urk was weliswaar tussen 1660 en 1792 bezit van Amsterdam, het karakter van de Urkers was koppig en men stelde zijn eigen wetten. De afwerende, oersterke schermpalen van zo’n anderhalve meter hoogte lijken dat eeuwenoude isolement nog steeds uit te dragen, hoe gloednieuw ze ook zijn.

Wat had Amsterdam in Urk te zoeken? Van alles, zo blijkt uit wat Kramer en Ernste vertellen en wat op het eerste informatiebord staat. Kortweg: zonder Urk geen Amsterdamse Gouden Eeuw en zonder Amsterdam geen Urk.

Die verbondenheid heeft alles te maken met de talloze ondiepten in de eens levensgevaarlijke Zuiderzee. Vanuit de haven van Amsterdam hielden zeilschepen van de Oost- en West-Indische Compagnie door veilige vaargeulen Urk aan, vervolgens koersten ze via het Marsdiep bij Texel naar de Noordzee. De hele zeventiende- en achttiende-eeuwse zeilvloot was afhankelijk van Urk, zowel overdag als ’s nachts. Er brandde vuur op de vuurbaak, waar sinds 1884 de vuurtoren staat. Bij Urk begonnen de wereldzeeën, dat had koopmansstad Amsterdam goed gezien.

Waterkering

Geen zee te bekennen langs de wering in de richting van de noordoostpunt van het eiland, de zogenoemde Staart. Bij de Oude Molensloot halverwege ligt, zoals de naam zegt, een brede sloot met stilstaand water. Hier draaide een eeuw geleden een Amerikaanse windmolen met aluminiumkleurige bladen die het overtollige water afvoerde naar zee. Nu is het fundament teruggeplaatst. Een afbeelding op het informatiepaneel vlak bij die plek laat de molen zien: een indrukwekkend toestel met zijn talloze bladen. Het paalscherm leidt verder langs een grasveld met bloeiende bloemperken. Kijk, daar lag eens de beschutte haven, de Reede. De fantasie helpt ons: we zien gras en denken zee. En luister: het ruist hier. Van de bomen.

Pas verderop doet het scherm weer dienst als waterkering, in de Staart, ooit de uiterste noordoosthoek van het eiland. Het informatiebord meldt dat de Zwolsche Courant in 1878 berichtte dat op deze voormalige zandbank zeehonden lagen, duizend van dit „schadelijk gedierte”. Robben leven van haring, wel tweehonderd per dag. Urker vissers waren daar niet blij mee.

Waar de Staart destijds begon, ligt nu park Hooiland. De zeewering loopt langs struiken en leidt naar de moderne woonwijk Schelpenhoek, met het vroegere landhoofd Noord. Daarna voert de route langs de kustlijn naar Slikhoogte, de plek vlak tegen het oude dorp Urk aan, waar het paalwerk ophield. Op panelen zijn foto’s afgebeeld van hoe het er hier aan toeging: bij zuidwesterstorm van windkracht acht en meer sloegen de golven angstaanjagend tegen de rij palen aan, schuimvlokken spatten eroverheen. Urkers in klederdracht keken toe hoe die woeste Zuiderzee hun eiland bedreigde. Daarginds achter de horizon de reddende stad Amsterdam.

Rondje Eiland Urk is een zeewandeling of -fietstocht op het droge, begeleid door het paalscherm. En al houden die zwartgeteerde palen geen golven tegen, er is toch de sensatie dat hier eens de Zuiderzee lag.