In Zuid-Irak leven ze van de olie – en ze gaan er dood aan

Sadiq Taher Dahi wandelt door zijn boomgaard in het Iraakse dorpje Nahran Omar. Het is een warme septemberavond. Uit de palmbomen klinkt het gezang van honderden zwaluwen. Maar wie goed luistert, hoort ook het geraas van vlammen. Het komt van een olieveld vlak achter de bomen. Uit een rij gasfakkels spuwen dikke vuurpluimen. Sommige palmen zijn erdoor zwartgeblakerd.

„Eerst stonden hier nog veel meer bomen, maar die zijn allemaal verbrand”, vertelt de 52-jarige Dahi. Volgens de boer greep de Iraakse regering pas in toen de vlammen ook op zijn huis oversloegen. „Sindsdien is het affakkelen van gas verminderd, maar mijn akkers zijn verwoest en mijn dieren zijn dood. Sommigen door het vuur, anderen door de giftige gassen.”

Ook mensen sterven door de uitstoot, weet Dahi. Hij wijst op de huizen in de verte. In vrijwel ieder huishouden in dit dorp in de provincie Basra is wel iemand overleden aan longkanker of een andere longziekte. Acht jaar geleden verloor hijzelf zijn zoon, aan kanker. „Hij was zestien jaar. We hebben zijn kleren en zijn boeken nog steeds. Hij was de beste leerling van zijn klas.”

Er zijn weinig plekken op aarde waar de verwoestende effecten van fossiele brandstoffen zo onontkoombaar zijn als in zuid-Irak. In Basra stijgen de temperaturen tot wel zeven keer sneller dan elders ter wereld. Het kwik komt ’s zomers geregeld boven de vijftig graden. De lucht is extreem vervuild, mede door het methaan dat vrijkomt bij het affakkelen van gas. De rivieren drogen op en zitten vol industrieel afval van de oliebedrijven. Als gevolg belandden in 2018 ruim 100.000 mensen in Basra in het ziekenhuis door vergiftiging en heeft in een dorp als Nahran Omar 6 procent van de inwoners kanker – bijna vijf keer meer dan het wereldwijde gemiddelde.

Tegelijkertijd zijn weinig plekken zo afhankelijk van fossiele brandstoffen als Basra. Olie-export uit de provincie is goed voor meer dan 95 procent van de Iraakse overheidsinkomsten. Toen de productie afnam tijdens de piek van de corona-pandemie zakten ruim vijf miljoen Irakezen onder de armoedegrens. Maar in plaats van te investeren in alternatieve industrieën wachtte de Iraakse regering tot de olieprijs zich weer herstelde. Daardoor blijft Irak volgens de Wereldbank zowel het slechtst voorbereide als het meest kwetsbare land ter wereld bij een energietransitie.

En toch moet die transitie er komen, zo zullen wereldleiders deze zondag opnieuw beamen tijdens de twee weken lange klimaattop in Glasgow. Volgens wetenschappers kan de opwarming van de aarde immers alleen beperkt blijven tot 1,5 graad als de wereld in 2050 vier keer minder olie consumeert dan nu. Maar wat betekent die opgave voor olie producerende landen als Irak? En is er voor de inwoners van Basra wel een toekomst zonder olie denkbaar?

Lees ook: Klimaathulp aan arme landen haalt niet de beloofde doelstellingen

Geen les in duurzaamheid

In een klaslokaal van de Basra Universiteit voor Olie en Gas zitten zes studenten klaar om hierover in gesprek te gaan. Maar van de top in Glasgow hebben ze nog nooit gehoord. „In de Iraakse media gaat het nooit over klimaatverandering”, zegt de 22-jarige Salma Mohammed. Bovendien besteedt hun curriculum er nauwelijks aandacht aan. „We hebben hier geen professoren die zich verdiepen in duurzame energie.”

Dat betekent niet dat de jongeren niet met klimaatverandering bezig zijn. „We denken aan niets anders, want in Basra leven we iedere dag met de gevolgen”, zegt de 22-jarige Mustafa Nael. „Het is doodeng om te zien dat onze hele economie gebaseerd is op olie en dat Irak geen back-upplan heeft.” De 21-jarige Maryam Nihad knikt. „We maken ons zorgen om onze banen en onze toekomst. We kunnen vast nog wel vijftien jaar doorgaan met pompen, maar wat gebeurt er daarna?”

De studenten zitten vol eigen ideeën over duurzaamheid. Zo vertelt Salma over campagnes om bomen te planten, pleit Maryam voor meer investeringen in gas-compressie (waarmee het gas dat nu wordt afgefakkeld kan worden opgeslagen) en steekt Mustafa een verhaal af over de verduurzaming van het olie-extractieproces. „Daar heb ik online veel over gelezen”, zegt hij. „We komen zelf aan onze informatie.”

Maar een Irak zonder fossiele brandstoffen? „Dat is ondenkbaar”, stelt Mustafa, zeker in de komende decennia. Wat hem betreft gaat die doelstelling te veel uit van de luxepositie van ontwikkelde landen. „Vergeet niet dat de industrialisering van Europa gebouwd is op fossiele brandstoffen. Jullie kunnen niet zomaar verwachten dat wij dat stadium overslaan. Daar is veel meer tijd en geld voor nodig.”

Dat is ook de boodschap van Iraks minister van Financiën Ali Allawi, die in een recent opinieartikel in de Britse krant The Guardian waarschuwde dat Irak de energietransitie niet alleen aankan en meer steun nodig heeft om zijn economie te diversifiëren. Die suggestie is niet nieuw, want al tijdens de klimaattop van Kopenhagen in 2009 beloofden rijkere landen dat ze vanaf 2020 jaarlijks 100 miljard dollar zouden uittrekken om ontwikkelingslanden te helpen bij hun energietransitie. In werkelijkheid schieten de rijkere landen nog altijd 20 miljard tekort, met name doordat de VS hun beloften niet nakomen.

Naast verzoeken kwam Allawi ook met zijn eigen beloftes. Zo kondigde de minister deze maand aan dat Irak het affakkelen van gas vóór 2025 wil uitbannen en beloofde hij meer investeringen in zonne-energie. Die komen mede van buitenlandse bedrijven, waaronder het Franse Total, dat begin september een contract ter waarde van 27 miljard dollar met de Iraakse overheid sloot – onder meer voor de aanleg van een gigantisch zonnepanelenpark in Basra.

De precieze inhoud van Totals deal is niet openbaar. Zelf heeft het bedrijf het in een persbericht enkel over investeringen in duurzaamheid, maar de Iraakse premier Mustafa al-Kadhimi meldde dat Total de productie in een van Basra’s olievelden bijna zal verdrievoudigen, van 85.000 naar 210.000 vaten per dag.