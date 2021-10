Kabinet verbiedt populaire designerdrug 3-MMC

De drug 3-Methylmethcathinone (3-MMC) is vanaf donderdag verboden in Nederland. Het middel is opgenomen in de Opiumwet en productie, bezit en handel van 3-MMC is daarmee strafbaar. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid donderdag bekendgemaakt. Volgens het departement won de designerdrug de afgelopen maanden aan populariteit, met name onder jongere gebruikers. Dat heeft geleid tot een „stijging van het het aantal gezondheidsincidenten”.

In het drugcircuit wordt de designerdrug ook wel „Kat, Poes of Miauw” genoemd. Het betreft een wit poeder of een capsule. Gebruikers krijgen er een energiek of euforisch gevoel van, maar demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie) stelt dat er grote gevaren aan de drugs kleven. „Dit spul is gevaarlijk, blijf er vanaf”, zo wendt de staatssecretaris zich tot de gebruikers.

Blokhuis zegt „zorgwekkende signalen” over 3-MMC te hebben ontvangen, daarom wilde hij „geen moment langer wachten” met een verbod. Volgens de staatssecretaris is de designerdrug verslavend en kan inname leiden tot „hartritmestoornissen, een verhoogde bloeddruk of lichaamstemperatuur of rusteloosheid”.

Voor 3-MMC in omloop was, gebruikten veel jongeren 4-MMC. Die drug is op een verboden lijst gekomen, waarna het vergelijkbare 3-MMC op de markt kwam. Het demissionaire kabinet wil die gang van zaken voortaan voorkomen. Het werkt momenteel aan een verbod op „hele stofgroepen met dezelfde chemisch structuur”. Daarmee hoopt het kabinet drugsproducenten te dwarsbomen die bij wet verboden drugs opnieuw legaal aanbieden met een iets andere samenstelling.