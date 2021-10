In eigen land gevierd als kunstenaar, nu gevlucht en onbekend

De reis is lang, want de globe is groot en er is nergens een punt van aankomst geprikt. Dus draaien we in ons hoofd. Onderweg zijn er kruispunten, ei-gele gloeilampen, sluierwolken benemen ons het zicht, een vogel klapwiekt boven water, ergens dobbert een hoedje van papier, en daartussen staat op een standaard een auberginekleurig militair galajasje, de knopen gepoetst.

Droomreis (2021) is een melancholiek en indrukwekkend schilderij van de in Damascus geboren kunstenaar Oussama Diab (1977). Indrukwekkend omdat Diab de kijker verleidt om zijn schilderij en de reis die hij heeft gemaakt laag voor laag te ontdekken. Maar met het afpellen van elke laag vergroot hij de raadselachtigheid.

Diab is één van de vijftien kunstenaars die nu tentoonstellen op de tentoonstelling Nieuw land nieuw huis in Oud-Amelisweerd. De tentoonstelling is een initiatief van het echtpaar Jaap Versteegh en Joke van Veen die met hun in 2018 opgerichte stichting Galatea kunstenaars ondersteunen die zijn gevlucht en in Nederland een verblijfsstatus hebben gekregen. Aan de tentoonstelling zit een prijs van 2.500 euro verbonden: de Galatea Kunstprijs, die op 31 oktober wordt uitgereikt.

Oussama Diab, Droomreis, 2021. Foto Landhuis Oud Amelisweerd

Vorm van professionaliteit

Het echtpaar drijft een kunsthandel in Maarssen-Dorp. Joke heeft een achtergrond in de IT-sector. Jaap is oud-docent, kunsthistoricus en kunstenaar. Beiden zijn gegrepen door het lot van kunstenaars die moesten vluchten en moeizaam aan een podium voor hun werk komen in Nederland.

„In hun land van herkomst”, vertelt Van Veen, „stonden deze kunstenaars hoog aangeschreven. Ze volgden vaak een professionele opleiding, exposeerden (zoals Diab – red.) in binnen- en buitenland. Dat verdween in Nederland.”

Iedere gevluchte kunstenaar kan zich inschrijven bij de Galatea Foundation, maar er gelden wel criteria. „Kunstenaars moeten een cv overhandigen, een motivatiebrief schrijven en minstens vijf foto’s van werken opsturen. Wij vragen wel een zekere vorm van professionaliteit”, aldus Van Veen.

In principe hangt iedere Galatea-kunstenaar op de tentoonstelling. Onder hen zitten goede kunstenaars, zoals Amjad Hashem, Lujain Nahar en Raafat Ballan, die in 2019 de Galatea-prijs won. Ahmed Mallah studeerde in Syrië medicijnen, maar ging in Nederland naar de Sint Joost in Breda.

Noor Issa, Unknown. Foto Landhuis Oud Amelisweerd

Belofte voor de toekomst

De jongste deelnemer, Noor Issa, zwierf van land naar land. Zij wil over haar biografie niets kwijt. Ze zit op het moment op de Rietveld Academie in Amsterdam. Haar abstracte werk is afgewogen van kleur en compositie – een belofte voor de toekomst.

„We respecteren het feit dat Issa haar persoonlijke achtergrond niet wil blootgeven”, zegt Van Veen. „Ze loopt dan het risico dat het verhaal over haarzelf belangrijker wordt dan haar werk. En ze wil zich juist concentreren op dat werk. Het zijn allemaal kunstenaars hier. Dát in de eerste plaats. Ze zijn nieuw in Nederland. En ja, óóit zijn ze gevlucht.”

Nieuw land nieuw huis is t/m 7/11 te zien in landhuis Oud-Amelisweerd, Koningslaan 9, Bunnik. Werk van Oussama Diab is ook te zien op de tentoonstelling Hoop in Galerie Wintersoord, Wintersoord 26A, Nijmegen. Inl: Tentoonstellingis t/m 7/11 te zien in landhuis Oud-Amelisweerd, Koningslaan 9, Bunnik. Werk van Oussama Diab is ook te zien op de tentoonstellingin Galerie Wintersoord, Wintersoord 26A, Nijmegen. Inl: landhuisoudamelisweerd.nl