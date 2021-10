Felix Rottenberg: ‘Ik voel me soms een huizendetective’

‘Als twaalfjarige is mij een grote gratis kick bijgebracht door mijn Weense grootvader, die coupeur en kleermaker was, en die mij op een zekere dag rijp achtte voor de liefhebberij van het observeren van mensen.

„We gingen met lijn 24 naar de stad. Tegenover de Bijenkorf, bij de halte Café Hotel Restaurant De Roode Leeuw, stapten we uit. Daar bestelde hij voor zichzelf een rode Martini en voor mij een kinderglas Martini met ijsblokjes en een kwart water. Vervolgens zei hij niks meer. Toen begreep ik dat je gewoon samen naar buiten moest kijken. Zo heb ik het van hem geleerd: in de stad proberen de verhalen te zien.

„Dat komt nu van pas. Tien jaar geleden ben ik gevraagd om voor het historisch tijdschrift Ons Amsterdam een kroniek te schrijven, en als ik ergens in wil zeg ik nu: ‘Rottenberg hier! Van Ons Amsterdam!’, en dan wordt je de toegang nooit geweigerd. Zo kwam ik er bijvoorbeeld achter dat de rector van het Amsterdams Lyceum een ambtswoning heeft! Ik kende die man via via en vroeg of ik die ambtswoning mocht zien. Helemaal jaren dertig, een soort klein Catshuis, met een ovalen tuin. Je weet niet wat je ziet zo mooi. Ja, dan snap ik dat je graag rector wordt van dat lyceum.

„Amsterdam is een klein wereldstadje, rijk aan geweldige architectuur. Van hoe de grachten in elkaar zitten tot de wederopbouw in Nieuw-West, in die tijd een bevrijding. Kijk, iedereen geeft nu hoog op over de Jordaan en zo, maar in Nieuw-West kregen de mensen een douche en een balkon, nou, dat was me wat! Een kick voor mij is het speuren naar die achtergronden. Dat je je afvraagt: hoe zit dat?

„Ik herinner me de winkel van oom Karel Citroen, diamantair op Kalverstraat 1. Een mooier adres bestaat niet: Kalverstraat 1. Een Joodse familiegeschiedenis die droevig is afgelopen omdat hij het als enige heeft overleefd. Na de oorlog heeft hij de zaak toch weer opgezet, met jugendstil-betimmering en toonbank, een brandkast waar een volwassen man in past, en een fulltime medewerker om zilver te poetsen. Inmiddels is Citroen opgegaan in Schaap en Citroen.

„Op een van mijn wandelingen ontmoette ik degene die daarboven woont en vroeg ik: ‘Mag ik even binnenkijken?’ Dat werd een droeve kick voor niks, één grote puinzooi, een armoedige T-shirtwinkel was het geworden, mijn hele herinnering aan duigen.

Voorwiel in de tramrails

„Het mensen observeren kan je trouwens ook in gevaar brengen. Zo zag ik jaren geleden op het hoekje Keizersgracht-Vijzelstraat de mooiste vrouw van Amsterdam oversteken, de vrouw van Jan Cremer, Babette Sijmons. Ze is een kruising tussen een Finse atlete en een Franse filmster. Ik zie haar oversteken en even concentreer ik me alleen maar op hóé zij oversteekt: met ferme passen en een grote glimlach. Ik hield me niet meer bezig met het besturen van mijn fiets – en whap, mijn voorwiel in de tramrails, helemaal verbogen.

„Een rijbewijs heb ik niet. Ik heb altijd vriendinnen met auto’s en rijbewijzen, dus ik heb helemaal geen auto nodig. Ik fiets en loop veel. Vaak ga ik met de bus bij mijn kinderen op bezoek in Slotervaart. Met sommige buschauffeurs heb je dan een gesprekje. Laatst had ik er een die ik kende van lang geleden van de PvdA. Die was via het onderwijs dat hij helemaal zat was, opeens buschauffeur geworden. Dat lijkt me best een moeilijk beroep dus ik vroeg: maak je nooit fouten? Hij zegt: jazeker, in Zuidoost nam ik onlangs twee keer de verkeerde afslag, de verkeerde kant op. Ging die hele bus mij toelachen, vooral de Surinaamse passagiers. Die riepen: ‘U moet de andere kant op!’, wat een leuke mensen zijn er toch.

„Ik voel me soms een huizen- en buurtendetective. Laatst zag ik vanuit een woonkamer in de Lutmastraat opeens de achterkant van de oude bioscoop Cinetol. En dan wil je weten: hoe is het met dit gebouw? Dat staat nu op mijn lijstje. Ik heb altijd een opschrijfboekje, waarin ik zoiets even noteer.”

Felix Rottenberg (1957) leidt een aantal culturele en sociale organisaties waaronder de auteursrechtenorganisatie Lira.