Hollandse jongens in een heilige oorlog

In het rijtje Nederlandse vrijwilligers in vreemde krijgsdienst lijken ze op het eerste gezicht op hedendaagse Syriëgangers. Want net als zij wilden ze de staatkundige afdeling van de hemel op aarde behoeden voor de ondergang om een plaatsje in het paradijs veilig te stellen, en net als de IS-strijders verkozen ze met gevaar voor eigen leven een dwangmacht boven het vrije vaderland. Wie, kortom, de recente lokroep van het Kalifaat wil begrijpen moet te rade gaan bij de oproep die paus Pius IX in de negentiende eeuw deed voor een heilige oorlog om de heilige stad te redden. Een oproep waar vooral Nederlandse jongens gehoor aan gaven en die een bizar stukje roomse historie van eigen bodem opleverde.

Maar hoezo een heilige oorlog om Rome, en wat had Nederland daarmee te maken? Het eigen staatje van de paus – Vaticaanstad – van 44 hectare is tegenwoordig een kabouterlandje, maar was tot diep in de geschiedenis een flinke staat, die Italië in tweeën deelde. Het rijk van de paus zat zogezegd de eenwording in de weg. Het was weliswaar het kleinste obstakel dat de negentiende-eeuwse nationalisten die vochten voor de bevrijding dienden te nemen – ze moesten ook de bezetter Oostenrijk-Hongarije kwijt spelen en het bemoeizieke Frankrijk pacificeren – maar de staat Rome moest verdwijnen of inkrimpen tot een dwergstaatje ter wille van de nieuwe staat Italië. Het laatste zou gebeuren, maar niet zonder slag of stoot. Er ging een oorlog of beter gezegd een schermutselingen-oorlogje van een kleine tien jaar (tussen 1860 en 1870) aan vooraf, en daar is het waar de krijgers van de paus, de jongens uit Brabant en Limburg, maar ook uit Holland in beeld komen.

3.181 Nederlandse soldaten

Geen tweede land schonk de paus zoveel soldaten, van de in totaal 11.000 kwamen er 3.181 uit Nederland. Hun geschiedenis is ooit beschreven door journalist Wim Zaal (De Vuist van de paus, 1980) en vergeleken met die van de Spanjestrijders en moslimterroristen door Arabist Maurits Berger (Nederlanders in de heilige oorlog, 2015). En nu is er de nieuwe, kleine en zorgvuldige studie van de journalist – en nazaat van Nederlands beroemdste roomse voorman dokter Herman Schaepman – Kees Schaepman.

Concentreren de vorige auteurs zich op het anekdotische en absurde (Zaal) of de uitsluiting van de religieuze soldaten als on-Nederlandse ingezetenen (Berger), Schaepman brengt de motivatie van en de machinerie achter de vrijwilligers in het pauselijk leger, de zouaven, in beeld, met aandacht voor de roomse (en maatschappelijke) bedding van het fenomeen. Uiteraard beschrijft hij ook de stoutmoedigheid van de zouaven. Zo vertelt hij het verhaal van de vermaarde Pieter de Jong uit Lutjebroek. Voordat hij op het slagveld van Gods eer sterft, slaat hij veertien roodhemden oftewel nationalistische soldaten met zijn geweerkolf de schedel in. En ook komen we de eerste gevallene tegen, Petrus Heijkamp, 23 jaar jong en gesneuveld door de kogel van een scherpschutter. ‘De zaak van der Zouaven is de zaak van God’, staat er op het bidprentje dat hem tot martelaar verheft. En dat was ook precies wat de dikwijls naïeve jongens uit de provincie wilden geloven. ‘Wat schaadt het ons, hier in Italië ons jeugdig leven te verliezen, als God ons maar de genade geeft om een zaligen dood te sterven’, schrijft er een naar huis.

Ondertussen doet het thuisfront geld in het collectezakje voor kogels en wordt in één jaar 200.000 gulden opgehaald voor de oorlog van de paus (de vanzelfsprekende eenheid van geweld en geloof die veelal wordt gehouden voor een primitieve geloofsuiting was in het christendom heel lang heel normaal). Ondertussen laten moeders zich getroosten met de geruststelling dat hun omgekomen zoons tussen de heiligen in de hemel zitten. En ondertussen werven matig opgeleide religieuze ronselaars als pater Cornelis de Kruyf aankomende martelaren die minstens 1 meter 57 moeten zijn en bij voorkeur boven de achttien, een leefijdsgrens waar niet streng de hand aan wordt gehouden - zeventienjarigen komen ook door de ballotage.

Actuele indruk

Het beeld dat Schaepman geeft wekt een verontrustend actuele indruk. Hysterische ideologische verheerlijking en druk uit de eigen gemeenschap – onder anderen van trotse moeders – om het voor Gods eigen rijk op te nemen blijken cruciaal voor de massale werving. Zonder basis in de breedte geen soldaten (of zoals nu, terroristen) voor God, is de conclusie.

En toch is er bij alle overeenkomst met de IS-soldaten een groot verschil. De zouaven vochten dan wel voor een buitenlandse mogendheid, maar het was geen agressieve macht die Nederland bedreigde of waarvan het geweld zich tegen ons kon keren. Roomsen waren achtergebleven christenen in de ogen van het denkende deel der natie. Maar ze hoorden erbij, ruim twee eeuwen na de Tachtigjarige vaderlandse godsdienstoorlog, ondanks hun onderontwikkeling en bijgelovig geloof. Onze eigen calvinistische koning Willem III droeg foto’s van zouaven op zak, om hun moed en opofferingsgezindheid ten voorbeeld te stellen aan zijn generaals. Katholieken waren, zo blijkt uit het boek van Schaepman, geen vijanden, katholieken waren vertrouwde vreemden.