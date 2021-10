De kabinetsformatie is nu de langste ooit in Nederland en op woensdagochtend doet Mark Rutte gespeeld nonchalant. „Ik ben heel blij”, zegt hij tegen verslaggevers die hem opwachten op Landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum. „Bedankt dat u me eraan herinnert.” Alsof er historische feiten zijn uit de Nederlandse politiek die hij níet kent.

Vier jaar geleden was er na 225 dagen een kabinet, dat was toen ook al een record. Nu beginnen na 225 dagen de onderhandelingen tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie pas echt: in Hilversum zitten de partijleiders en hun medeonderhandelaars een paar dagen bij elkaar om voor het eerst afspraken te maken over onderwerpen als stikstof, wonen, klimaat, medische ethiek. Informateur Johan Remkes rekent op „stevige discussies” en hoopt, zegt hij, dat er „in een enkel opzicht mogelijkerwijs knopen doorgehakt” worden.

Het kan zomaar een Kerstkabinet worden.

Rutte kwam, alsof het níét al eind oktober is, in overhemd en spijkerbroek aan bij de villa op het landgoed. Hij had het koud, hij drukte de boord van zijn overhemd met zijn handen dicht. Maar bij een jas kun je de mouwen niet oprollen, en hoe krachtdadig zie je er dan nog uit?

Hij had alleen een tas bij zich, net als de collega’s van D66 en CDA. Met de camera’s voor de deur, het eerste kwartier, sjouwden alleen Gert-Jan Segers en Carola Schouten van de ChristenUnie hun koffers meteen mee naar binnen.

Zo lang er aan tafel niet al te grote ruzies zijn, zal er de komende tijd vermoedelijk weinig bekend worden over de onderhandelingen. Als er wel iets ‘lekt’ naar de media, dient dat bijna altijd een strategisch doel van een van de partijen. Tot die tijd draait het om het beeld.

En dus wordt er volgende week twee dagen onderhandeld in het provinciehuis van Groningen, waar ook mensen langskomen met ernstige aardbevingsschade – die hoeven niet helemaal naar Den Haag te reizen. De aanstaande coalitiepartijen willen ermee laten zien dat ze écht een andere overheid willen: met oog voor mensen die in de problemen zijn geraakt door overheidsbeleid.

Deze week vertrekt Rutte eerder uit Hilversum, hij krijgt de Canadese premier op bezoek. CDA’er Wopke Hoekstra vertrekt ook eerder, hij gaat naar de G20 in Rome. Het meeste werk wordt tot nu toe gedaan door de ‘tweede’ onderhandelaars en op het Binnenhof kun je horen dat het ingewikkeld samenwerken kan worden in een nieuw kabinet, als de partijleiders nu al vaak niet meedoen. Rutte heeft als premier veel ander werk, Hoekstra lijkt als minister weinig te willen overlaten aan zijn staatssecretarissen. En als zij niet bij de onderhandelingen zijn, is D66-leider Sigrid Kaag er ook niet.

Op woensdagochtend, bij De Zwaluwenberg, vraagt een verslaggever of ze aan ‘teambuilding’ gaan doen. „Ik háát dat woord”, zegt Rutte. „Je build een team, als dat Nederlands is, door met z’n allen aan het werk te gaan. Niet door gezamenlijk aan een rots te gaan hangen.”