Frankrijk houdt Britse vissersboot vast, Britten reageren furieus

Frankrijk heeft woensdag een Britse vissersboot aangehouden en de vangst in beslag genomen, omdat het geen vergunning zou hebben gehad om te vissen in de Franse wateren. Een andere boot werd bij de controles in de Baie de Seine in het Noord-Franse Le Havre beboet, zo meldde de Franse minister van Maritieme Zaken Annick Girardin in een verklaring. De bemanning van het schip dat beboet werd, zou vermaningen van de politie genegeerd hebben. De Britse regering heeft om opheldering gevraagd.

Volgens Girardin is de ene boot beboet omdat de bemanning aanvankelijk weigerde om de politie toe te laten aan boord van het schip. De andere boot werd vanwege ongeldige papieren omgeleid via de haven van Le Havre, waarna de vangst in beslag werd genomen. De minister stelt dat de autoriteiten de boot vasthielden totdat er een aanbetaling van de boete werd gedaan. De BBC meldt dat de kapitein van het schip strafrechtelijke sancties riskeert.

De Britten reageerden furieus op de Franse acties. In de Britse media zint premier Boris Johnson op vergelding, volgens hem is sprake van een schending van het internationale handelsafspraken. De Britse Brexit-minister David Frost noemde de Franse inspanningen „teleurstellend”. De Franse acties lijken een escalatie te zijn van het Frans-Britse conflict over de visrechten op de wateren tussen beide landen. De Britse regering heeft Brussel en Parijs om opheldering gevraagd.