Reusachtige omvang Facebook zorgt ook voor reusachtige problemen

Ook de mooie winstcijfers van Facebook konden deze week de slepende nachtmerrie niet verdrijven, waar het socialemediaconcern al weken in verstrikt is. Een stortvloed aan nieuwe onthullingen op basis van gelekte documenten drijft het bedrijf steeds verder in het defensief.

In financieel opzicht lijkt Facebook (het moederbedrijf van Facebook, Instagram, WhatsApp en Messenger) in blakende gezondheid te verkeren. Over het derde kwartaal bedroeg de winst 9,2 miljard dollar (7,9 miljard euro), een stijging met zeventien procent in vergelijking met dezelfde periode in 2020.

Ook op technologisch vlak blijft Facebook ambitieus. Topman Mark Zuckerberg maakt duidelijk dat hij voorop wil lopen bij de ontwikkeling van de zogeheten ‘metaverse’, een driedimensionale werkelijkheid die de toekomst van het internet zou zijn.

Maar de stroom van slechte publiciteit heeft het beeld van Facebook ernstig beschadigd – en dat kan op den duur ook gevolgen hebben voor de toekomst van het bedrijf. Tegen die achtergrond kondigt Facebook dezer dagen naar verwachting een nieuwe naam aan voor het moederconcern. Het sociale medium waar het allemaal mee begonnen is en de app met de blauwe F zouden wel gewoon Facebook blijven heten.

Steeds duidelijker wordt dat Facebook met zijn drie miljard gebruikers in meer dan honderd landen niet alleen een heel grote en complexe onderneming is, maar ook heel grote en complexe problemen met zich meebrengt. Facebook is zich daarvan bewust, tonen de interne documenten die klokkenluider Frances Haugen in de openbaarheid heeft gebracht. Maar het concern is niet altijd in staat of bereid er iets aan te doen.

Radicalisering in India

In India waar Facebook, Instagram en WhatsApp samen 340 miljoen gebruikers hebben, blijkt hoe gevaarlijk het is dat het bedrijf zich bij de bestrijding van desinformatie en haatberichten vooral concentreert op de Verenigde Staten. Maar liefst 87 procent van het geld en de mankracht die Facebook besteedt aan controle en eventueel verwijdering van schadelijke berichten is bestemd voor de VS, slechts dertien procent voor de rest van wereld. Terwijl daar het overgrote deel van de gebruikers woont, deels in instabiele landen waar desinformatie een kwestie van leven en dood kan zijn.

Als proef blijkt Facebook in 2019 een account aangemaakt te hebben voor een fictief persoon in India. Daarbij nam men drie weken lang alle aanbevelingen over die het algoritme van Facebook aan deze gebruiker voorstelde voor het volgen van groepen, het bekijken van video’s en het ontdekken van nieuwe Facebook-pagina’s.

Het gevolg, schrijft The New York Times, was dat de gebruiker werd overspoeld met berichten vol haat tegen bevolkingsgroepen, onjuiste informatie en het toejuichen van geweld. „Ik heb via deze testgebruiker in drie weken meer beelden van dode mensen gezien dan in m’n hele leven”, schreef de Facebook-medewerker die de proef uitvoerde. Onderzoekers van Facebook halen hindoes en moslims in India aan die zeggen dat ze „op Facebook en WhatsApp worden blootgesteld aan een grote hoeveelheid berichten die conflict, haat en geweld aanmoedigen”.

In veel landen heeft Facebook niet genoeg, of zelfs helemaal geen mensen die de talen en dialecten beheersen, en de technologie die op die talen is ingesteld, om haatberichten te kunnen herkennen. Juist waar de politieke situatie licht ontvlambaar is, zoals in Ethiopië, Pakistan of Myanmar, brengt dat grote risico’s met zich mee. Bovendien ziet Facebook desinformatie van politici vaak door de vingers, om politieke problemen en ophef te vermijden.

Lees ook: ‘Eén tiener met een slechte ervaring op Instagram is er één te veel’

Boze icoontjes

Een heel ander probleem ontstond toen Facebook in 2016 gebruikers de mogelijkheid gaf om behalve het opgestoken duimpje (‘Vind ik leuk’) ook icoontjes te plaatsen die boosheid uitdrukten, verdriet, liefde, pret of verbazing. Het algoritme dat bepaalt wat mensen in hun tijdlijn te zien krijgen werd zo afgesteld dat berichten met veel ‘boze’ icoontjes meer verspreid werden – omdat gebruikers er meer op reageerden. En hoe langer gebruikers met Facebook in de weer zijn hoe beter voor het bedrijf, dat zijn geld verdient met het tonen van advertenties.

Juist die veel verspreide berichtjes met veel boze gezichtjes bleken veel desinformatie en giftige teksten te bevatten, zaken die andere bedrijfsonderdelen van Facebook juist probeerden tegen te gaan. Uiteindelijk is het toekennen van extra gewicht aan de boze icoontjes afgeschaft.

Bestorming Capitool

Facebook zegt in de Verenigde Staten veel aandacht te geven aan bestrijding van desinformatie en oproepen tot haat en geweld. Toch blijken na de presidentsverkiezingen van afgelopen november massaal valse berichten te zijn verspreid over de verkiezingen (die ‘gestolen’ zouden zijn) en ook aankondigingen van geweld. Medewerkers luidden daarover wel de noodklok binnen het bedrijf, maar nog tijdens de bestorming van het Capitool op 6 januari was er niet effectief tegen opgetreden.

Lees ook over de algoritmes van Facebook: Robot verwart aanslag met wasstraat

Eerdere onthullingen brachten onder meer aan het licht dat gebruikers met heel veel volgers of een grote naamsbekendheid het niet zo nauw hoeven te nemen met de regels van Facebook, omdat het bedrijf publicitair gedoe wil voorkomen. Ook bleek dat Facebook zich ervan bewust was dat gebruik van dochterbedrijf Instagram negatieve invloed kan hebben op het zelfbeeld van tienermeisjes. Dat mensenhandelaren hun duistere praktijken via Facebook kunnen uitvoeren. En dat een campagne van Facebook om vaccinatie tegen Covid aan te moedigen, ongewild juist tegenstanders een stem gaf.

Opvallend is dat al deze informatie die afgelopen weken naar buiten is gekomen, afkomstig is uit interne communicatie van Facebook zelf. Het bedrijf is zich niet alleen bewust van de negatieve effecten van de manier waarop het functioneert, maar doet daar ook onderzoek naar. Bovendien wordt er intern fel over gediscussieerd, onder meer op Workplace, een soort Facebook in het klein bedoeld voor interne communicatie bij bedrijven en andere organisaties.

Volgens Facebook zijn veel van de in de pers aangehaalde stukken, feiten en citaten uit hun verband gerukt. Een oud-medewerker wees er deze week op dat veel kritische citaten over Facebook-werknemers afkomstig zijn van Workplace. Daarop kunnen alle medewerkers hun zegje kunnen doen, ook over zaken die niet hun werkterrein zijn. De discussies die daardoor ontstaan hoeven dus niet alleen op verdeeldheid of zelfs een opstand binnen het bedrijf te wijzen. Het kan tegelijk ook een teken zijn van een bedrijfscultuur die openstaat voor debat, en dat zelfs aanmoedigt.