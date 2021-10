Het weer laat zich gelden in aanloop naar de klimaattop COP26 in Glasgow. Na hevige regenval in de nacht van woensdag op donderdag stonden de straten blank in de Schotse stad die de klimaatconferentie van de Verenigde Naties organiseert. Het Britse Meteorologisch Bureau heeft een weeralarm afgegeven voor het noordwesten van Engeland en het zuidwesten van Schotland.

Het verkeer ondervindt veel hinder van de ondergelopen straten. Fietsers en auto’s waadden zich donderdagochtend door het water. Daarnaast vielen tientallen treinen uit. Winkels en bewoners legden zandzakken voor hun deuren en een lichtshow in de botanische tuinen van de stad werd afgelast.

De internationale klimaattop COP26 begint op zondag 31 oktober en duurt tot en met vrijdag 12 november. COP26 wordt gezien als de belangrijkste klimaattop sinds het in 2015 gesloten Parijs-akkoord, waarop de deelnemers afspraken de opwarming van de aarde tot 2 graden te beperken. Nu prognoses erop wijzen dat dat doel niet gehaald zal worden, moeten de deelnemende landen ervoor zorgen dat de afspraken van Parijs in zicht blijven.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Extreem weer in Glasgow, dagen voor start klimaattop