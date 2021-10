Ewoud Sanders wint Groenman Taalprijs voor NRC-rubriek WoordHoek

Taalhistoricus Ewoud Sanders is winnaar geworden van de Groenman Taalprijs. Hij krijgt de prijs voor zijn taalrubriek WoordHoek, die tussen 2000 en 2020 meer dan duizend keer verscheen in NRC. Zaterdag is Sanders te gast bij het programma De Taalstaat op Radio 1, waar juryvoorzitter Hans Heestermans hem de prijs zal overhandigen.

Volgens de jury van de Groenman Taalprijs wist Sanders zijn lezers „liefde voor en kennis van de Nederlandse taal” bij te brengen. In zijn NRC-rubriek ging hij twintig jaar lang in op de herkomst van woorden en uitdrukkingen. Sinds begin dit jaar is de rubriek te vinden op de site van het Instituut voor de Nederlandse Taal.

De Groenman Taalprijs wordt sinds 1993 uitgereikt aan iemand die uitblinkt in taalgebruik, of aan iemand die op een duidelijke en informatieve manier schrijft over taal. Eerder werd de prijs gewonnen door onder anderen Paul Witteman (1993), Frits Spits (1997), Kees van Kooten (1999), Adriaan van Dis (2007) en Tom Lanoye (2018). De winnaar mag een eigen tekst laten graveren op de sokkel. Volgens Sanders’ uitgever Walburg Pers kiest de taalhistoricus voor de aansporing „blijf nieuwsgierig”.