Duurzamer leven: hóé dan?

Een beter klimaat begint niet bij jezelf maar bij Shell en China, toch? Dat is veel te simpel gezegd, volgens Babette Porcelijn. Zij deed jarenlang onderzoek, schreef twee boeken en geeft ons tips. Met welke vijf concrete acties maak je de grootste impact, en hoe doe je dat op zo'n manier dat je leven fijner wordt in plaats van schraler? Er zijn nogal wat misvattingen over duurzamer leven, blijkt.

