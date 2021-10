‘Vieze’ beleggers verdwijnen niet bij afstoten van fossiele aandelen

Afgelopen week heeft het grootste pensioenfonds van Nederland, het ABP, besloten om alle investeringen in de olie- en gasindustrie van de hand te doen. Aan dit besluit ging een lange weg vooraf. Belangen in de fossiele energiesector hebben decennialang voor goede rendementen gezorgd. Tijdens de dip van eind vorig jaar werd het belang zelfs nog vergroot, wat voor nog meer rendement zorgde. Het laatste gedeelte van het pad naar fossielvrij werd vooral afgelegd onder druk van activisten zoals Fossielvrij NL.

Thijs van der Valk is zelfstandig adviseur en host van de podcast Geld voor Gevorderden.

In eerste instantie leek het ABP zijn rug recht te houden, ondanks de krachtige oproepen om alle belangen af te stoten. Tot twee maanden geleden, rond het moment dat het ABP bekend maakte om deels passief te gaan beleggen, was de verdediging van het ABP simpel. Door aan tafel te blijven bij de grote energiereuzen van deze wereld, behoud je als actieve aandeelhouder je stem. Van tafel lopen had volgens het ABP geen impact op het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. De argumentatie van het ABP was daarmee niet alleen eenvoudig maar ook breed gedragen.

Iedereen die wel eens een meningsverschil heeft gehad, weet dat weglopen nooit het antwoord is. Terugtrekken in het eigen gelijk leidt meestal tot niets, en soms zelfs tot verdieping van het geschil. Dat dit ook geldt voor deze discussie blijkt onder andere uit wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat ‘desinvesteren’ geen impact heeft op het gewenste resultaat van meer duurzaamheid.

Pyrrusoverwinning

Een goed voorbeeld zijn de wapen- en tabaksindustrie die al veel langer op het strafbankje van duurzame beleggers zitten. Tot op heden hebben zij in financieel opzicht hier weinig van gemerkt. Het idee van desinvesteren is dat als er maar voldoende beleggers geen investeringen willen doen, de financieringskosten voor bedrijven zouden toenemen, waardoor het minder aantrekkelijk wordt om actief te zijn in bepaalde industrieën. Dit wordt niet overtuigend ondersteund door wetenschappelijk bewijs.

Wie heeft er geen interesse om de aandelen van het ABP voor een prikkie over te nemen?

Sterker nog, het zou weleens de andere kant op kunnen werken: hoe minder duurzame beleggers willen investeren in ‘foute’ industrieën, hoe aantrekkelijker het wordt voor beleggers die minder op hebben met duurzaamheid. Wie heeft er geen interesse om de aandelen van het ABP voor een prikkie over te nemen?

De consensus onder specialisten is dat de beste manier om impact te hebben op het gebied van duurzaamheid actief aandeelhouderschap is, ofwel het voeren van de dialoog. Al is er soms wel wat druk van een rechter voor nodig om de dialoog gaande te houden. Zo merkte Mark van Baal van Follow This, de partij die namens aandeelhouders bij de rechter afdwong dat Shell meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen om laag te brengen, terecht op dat hij „blijkbaar meer vertrouwen heeft in Shell dan het ABP”. Hij gelooft dat de olie- en gasindustrie een cruciale rol speelt in de energietransitie en het behalen van de Parijsdoelen. Ook hier is de vraag simpel: wie springt in het gat dat het ABP achterlaat als verantwoordelijke aandeelhouder? Sinds we de plannen van het hedgefonds dat Shell wil opbreken hebben gehoord weten we dat antwoord wel. De ‘vieze’ aandelen verdwijnen niet, maar komen hooguit in andere handen. Zo is de overwinning door de activisten van Fossielvrij NL een pyrrusoverwinning.

Reputatieschade

Een ander deel van de spelers is overigens ook opvallend stil. Ik heb het over de grote vermogensbeheerders die zich de afgelopen dagen niet publiekelijk hebben gemengd in dit debat. De reden hiervoor laat zich raden. Dat het te maken heeft met een belangenconflict ligt voor de hand.

Historisch gezien worden vermogensbeheerders aangesteld om een zo aantrekkelijk mogelijk rendement te behalen, bij voorkeur een hoger rendement dan de markt. Daarnaast worden vermogensbeheerders steeds vaker aangesproken op hun verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid en hun rol in de klimaatcrisis. Het antwoord dat zij daarop hebben geformuleerd bestaat grofweg uit de volgende menukaart: het meenemen van duurzaamheidscores van bedrijven, het uitsluiten van foute of vervuilende industrieën (tabak, wapens en nu dus fossiele energie) en het voeren van de eerdergenoemde dialoog.

De eerste twee ingrediënten zijn vrij eenvoudig toe te passen omdat ze kwantificeerbaar en goedkoop zijn. Ze zijn echter weinig effectief als middel om echte verandering te bereiken. Het laatste ingrediënt, actief aandeelhouderschap, is echter minder makkelijk te kwantificeren en duur, want tijdrovend en arbeidsintensief, en gaat gepaard met potentiële reputatierisico’s. Want hoewel klanten duurzame beleggingsproducten eisen, voeren financiële rendementen en met name kosten nog steeds de boventoon. Dit werd pijnlijk duidelijk door de eerdere draai van het ABP om in ieder geval deels passief te gaan beleggen. Kosten speelden hier volgens het ABP zelf een belangrijke rol.

Of deze Gordiaanse knoop van financiële belangen en duurzaamheidsdoelen kan worden doorgehakt door pensioenfondsen en vermogensbeheerders zelf is de vraag. Maar nu zelfs partijen als Shell worden gedwongen om meer te doen dan ze zouden willen, zou het alle traditionele spelers sieren als ze zich expliciet zouden uitlaten over de complexiteit en de belangen. Zonder angst voor reputatieschade of gederfde inkomsten. Het alternatief zijn makkelijke maar weinig effectieve beslissingen die onder druk van agressieve belangenclubs worden genomen.