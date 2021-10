De twee kanten van de Antwerpse meester Jacob Jordaens

Wie een figuratieve voorstelling wil schilderen op een plafond of gewelf kan grofweg twee kanten op. De eerste mogelijkheid is de voorstelling uitbeelden alsof het een ‘ezelstuk’ betreft voor een plaats aan de wand. Het perspectief gaat daarbij gewoon uit van de horizon. Zo deed bijvoorbeeld Michelangelo het in zijn befaamde fresco’s op het gewelf van de Sixtijnse kapel. De tweede techniek houdt juist wel rekening met de suggestie dat de actie zich boven het hoofd van de beschouwer voltrekt: het gewelf opent zich in dat geval hemelwaarts. Beroemde kunstenaars van de latere Italiaanse renaissance en barok waren daar meesters in.

Jacob Jordaens, Venus en Adonis, ca. 1615. Olieverf op doek, 119 x 152,5 cm. Foto The Phoebus Foundation, Antwerpen

Hoewel de Antwerpse schilder Jacob Jordaens (1593-1678) nooit in Italië is geweest, was hij door middel van kopieën en prenten zonder twijfel op de hoogte van de koepel- en gewelfdecoraties van kunstenaars als Antonio da Correggio in Parma, en Pietro da Cortona in Rome. Hij volgde hun voorbeeld toen hij in 1652 op het plafond van de pronkkamer van zijn huis een decoratie aanbracht van negen scènes uit de klassieke mythe van Amor en Psyche. Het spectaculaire hoogtepunt van de Jordaens-expositie die nu te zien is in het Frans Hals Museum is een reconstructie van die zaal, met op het plafond en de deuren de originele doeken, op de wanden levensgroot opgeblazen kopieën van tekeningen die Jordaens maakte ter voorbereiding van inmiddels verloren gegane schilderingen, en een vloer die geheel is bedekt met spiegels.

De spiegels vergemakkelijken het bekijken van de afzonderlijke scènes boven je hoofd. En wie even kijkt in de richting van zijn eigen voeten, realiseert zich des te meer hoe ingewikkeld het is te schilderen in het perspectief van beneden naar boven. Voor je het weet zie je van onderaf namelijk alleen voetzolen en verdwijnt de figuur daarboven. Veel plafondschilders sjoemelen dan ook wat met het perspectief; ook Jordaens speelt ermee: in de schildering Psyche ontvangt de beker der onsterfelijkheid op de Olympus wordt de centrale scène omringd door een menigte van in scherp verkort weergegeven figuren op een wolkenband. Op een ander doek, dat alleen als fragment bewaard is gebleven, zet de liefdesgod Amor, afgebeeld als een naakte putto, een stap vooruit alsof hij zelf een doorzichtige vloer betreedt.

Ander soort huiselijkheid

Samen met Rubens en Van Dyck was Jordaens de toonaangevende schilder in het zeventiende-eeuwse Antwerpen. Met de schilderingen in de representatieve ontvangstkamer van zijn woning toonde hij zijn talent en maakte hij indruk op bezoekers en klanten. Ze getuigen daarmee van een heel ander soort huiselijkheid dan de werken elders op de tentoonstelling, die vooral gericht is op de informele kwaliteit in het werk van Jordaens.

Jacob Jordaens, Portret van Elisabeth Jordaens, de dochter van de kunstenaar, ca. 1637–1645. Olieverf op doek, 79,4 x 63 cm. Foto The Phoebus Foundation, Antwerpen

Daarvan getuigen twaalf andere schilderijen, met mythologische thema’s, religieuze episoden en scènes ontleend aan het dagelijks leven. Telkens wordt daarin de aandacht gevestigd op het luchtige, het geestige, het alledaagse, dat tegemoet zou komen aan de voorkeuren van Jordaens’ opdrachtgevers. Net zoals hijzelf stamden die uit de welgestelde stedelijke bovenlaag van kooplieden en burgers. Zo krijgen heiligen de gedaante van toevallige passanten en hebben schriftgeleerden die in de tempel fel discussiëren met de ongenaakbare Jezus opvallend lelijke koppen. Mythologische scènes bevatten vooral veel bloot en zijn betrekkelijk eenvoudig te begrijpen. En de moraliserende les die de beschouwer zou kunnen trekken uit de onbetamelijke manier waarop de oppergod Jupiter de naaktslapende prinses Antiope begluurt, is weinig serieus te nemen omdat de satyr die vermanend met zijn vinger wappert, tegelijkertijd grijnzend het beeld uit kijkt. Het prachtige schilderij dat, met Jordaens’ eigen vrouw en schoonvader als hoofdrolspelers, het gezegde „Zo de ouden zongen, zo piepen de jongen” uitbeeldt (1640-1645), toont aanstekelijke vrolijkheid in een beweeglijke en subtiel belichte compositie.

De bijschriften in deze expositie hebben soms het karakter van opdrachten bij een zoekplaatje, wat misschien ook komt door laagdrempelige formuleringen, zoals: „Vallen de ezelsoren van koning Midas je ook als eerste op?” De exclusieve aandacht die daardoor ontstaat voor de details van de voorstelling, gaat voorbij aan de stijl en schilderkunstige kwaliteit van Jordaens’ werk. Gezien de grote productie van de schilder kan die nogal uiteenlopen. Doordat schilderijen uit soms heel verschillende perioden pal naast elkaar zijn opgehangen, maakt de expositie – met alleen werken uit de particuliere Phoebus-collectie – dat stilzwijgend duidelijk.

Tentoonstelling Thuis bij Jordaens. T/m 30/1, Frans Hals Museum, Haarlem. Inl: franshalsmuseum.nl ●●●●●