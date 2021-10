De scherpe pen van Daniel Loeb, plaaggeest van Shell

Irik P. Sevin, directeur van Star Gas, moest in 2005 maar gauw „gaan doen wat hij het beste kan”, aldus aandeelhouder Daniel Loeb in een brief. En dat is: „Aftreden en je terugtrekken in je huis aan het water in de Hamptons, waar je lekker kan tennissen en rondhangen met je mede-socialites.”

Met de jaren is de Amerikaanse hedgefondsmanager Daniel Loeb (59) iets beleefder geworden. Maar met zijn investeringsmaatschappij Third Point Capital is hij al decennia de gevreesde activistische aandeelhouder onder de bestuursvoorzitters.

Woensdagavond bleek dat hij het gemunt heeft op het Brits-Nederlandse olie- en gasconcern Shell. Dat kan volgens Loeb veel beter opgesplitst worden in een ‘oud’ deel dat zich richt op olie en gas, en een ‘nieuw’ deel dat zich concentreert op duurzame energie. Shell wil te veel iedereen pleasen, aldus Loeb, maar moet eigenlijk veel harder kiezen.

Met de bemoeienis van Loeb kan Shell zich nu in een lange rij voegen van bedrijven, waaronder Nestlé, Sony, Sotheby’s, DSM en Yahoo. Ook daar meldde deze ‘master of the universe’ zich, de bijnaam op Wall Street voor het handjevol investeerders dat bijzonder invloedrijk is.

Studiegenoot van Obama

De oorsprong van zijn carrière ligt volgens Loeb in zijn Californische kindertijd: als neef van zakenvrouw Ruth Handler, bedenker van de Barbie en oprichter van speelgoedconcern Mattel, zou hij speelgoed al geassocieerd hebben met zakendoen en geld verdienen.

Na een studie aan Columbia University in New York – Loeb was hier klasgenoot van Barack Obama – en een carrière van een paar jaar bij banken en private-equityfondsen, begon hij Third Point. Naar eigen zeggen bedroeg het startkapitaal 3,3 miljoen dollar, dat hij bijeenraapte via vrienden en familie. Nu bezit het fonds 17 miljard dollar (circa 14,5 miljard euro) aan aandelen.

Loeb, wiens privévermogen geschat wordt op 4 miljard dollar (zo’n 3,4 miljard euro), is in het Amerikaanse bedrijfsleven bekend geworden vanwege zijn agressieve én komische brieven aan bestuursvoorzitters van concerns die volgens hem niet goed presteerden. In de eerste jaren was hij het felst, maar ook later bleef hij uithalen. Zo was Sotheby’s in 2013 „een oud schilderij dat nodig gerestaureerd moet worden”. Het veilinghuis liep het risico de strijd te verliezen van Christie’s, aldus Loeb – zelf een fervent kunstverzamelaar.

Niet overal succesvol

Bij Sotheby’s streed Loeb voor vervanging van de topman. Dat gebeurde uiteindelijk ook. En Nestlé zette onder druk van de Amerikaan de charcuterietak te koop. Daarbij werkte Loeb samen met Groninger Jan Bennink, ex-bestuursvoorzitter van voedselconcern Numico. Loeb wilde optrekken met iemand die meer kennis had van de voedselwereld.

Niet bij elk bedrijf was zijn inmenging succesvol. De oproep om het Japanse elektronicaconcern Sony op te splitsen, werd in 2013 overwogen door het management, maar niet doorgevoerd. Bij het Nederlandse DSM drong Loeb in 2017 aan op splitsing van de voedings- en materialendivisie. Toen gebeurde er niks, maar vorig jaar verkocht DSM alsnog de materialentak.

Ondanks het wisselende succes van zijn bemoeienis slaagde Third Point er tussen 1997 en 2019 jaarlijks in om met gemiddeld 14 procent te groeien. Hoewel dat ook deels kwam door één bijzonder goeie investering: Loeb speculeerde vlak voor het knappen van de internetbubbel rond 2000 op koersdalingen.