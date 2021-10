De nieuwe boswachter is vooral een eventmanager

‘Zo zou het toch moeten werken.” Jaap Kloosterhuis, boswachter bij het Lauwersmeer, is bezig verbinding te maken tussen zijn laptop en een digitaal videoscherm, een operatie die bijna nooit in één keer lukt. Gedoe met stekkertjes. Kabeltjes en knopjes. Uit- en weer aanzetten. Het frustrerende no signal.

Na de met beeld geïllustreerde inleiding, zo is de bedoeling, gaan Kloosterhuis en zijn collega Marieke de Boer, boswachter in het Groningse Westerkwartier, voorop in een dark sky-wandeling, een wandeling in het donker. Dat doet Kloosterhuis wel vaker. Het Lauwersmeer, aan de Waddenkust tussen Groningen en Friesland, is officieel een „Dark Sky Park”: het is er donkerder dan elders. Die duisternis kun je natuurlijk ‘beleven’, dé kern in de publieksactiviteiten van Staatsbosbeheer.

Het is zondagavond, zelfs voor een boswachter normaal een vrije avond. We zitten in activiteitencentrum Lauwersnest van Staatsbosbeheer, een publieksgebouw met een winkeltje, opgezette dieren en interactieve infozuilen. Van hieruit worden allerlei activiteiten georganiseerd: vogelbeleeftochten, kriebelbeestjes-ontdektochten, een bosbingo waarbij kinderen van 4 tot 12 jaar op hun bingokaart waarnemingen als „scheve boom”, „twee kleuren mos” en „lariksappeltjes” afstrepen.

Ooit was de boswachter wat het woord aangeeft: een bewaker van het bos. Een agent in het bos met een bonnenboekje, iemand voor wie je een beetje bang was; niet buiten de paden treden, nergens aankomen. „Vroeger was de boswachter vooral een handhaver,” zegt een woordvoerder van Staatsbosbeheer. „Tegenwoordig vinden we gastheerschap belangrijk. Bezoekers welkom heten, de natuur laten beleven.”

De grootste grootgrondbezitter van Nederland (meer dan 220.000 hectare) ontvangt bezoekers met open armen. De boswachter is gastheer of gastvrouw, gids en aanspreekpunt, die alleen tot maatregelen overgaat als voorlichting en een vriendelijk woord niet meer helpen.

Tv-boswachter Tim Hogenbosch De boswachter is steeds meer een publieke figuur. Er zijn tal van bekende tv-boswachters. Tim Hogenbosch (‘Boswachter Tim’) stopte zelfs met zijn boswachterschap om zich volledig te wijden aan zijn programma (KRO-NCRV). „Ik vind het leuk om op pad te gaan met kinderen”, zegt hij. Bovendien begon zijn roem als ‘bekendste boswachter van Nederland’ te knellen met zijn rol als handhaver. „Dat boa-schap deed ik erbij. Maar het is niet mijn passie, bonnen schrijven.” Eerder vertelde hij dat hij als kind al boswachter wilde worden. „Maar ik had nooit gedacht dat dit echt tot de mogelijkheden behoorde.”

„Staatsbosbeheer krijgt publieksvoorlichting, educatie, en dat soort dingen niet meer gefinancierd, maar vindt het wel belangrijk om het aan te bieden,” zegt boswachter Jaap Kloosterhuis. „Daarom moeten die activiteiten zichzelf terugverdienen.”

De duisterniswandeling van vanavond is onderdeel van een programma voor gezond ouder worden van onder meer de Rijksuniversiteit en het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Onder het handjevol deelnemers is Daniëlle Bekkering, oud-marathonschaatser. Twee vrouwen uit het Groningse Middelstum – wandelschoenen, paardenstaarten – zochten „gewoon wat leuks om te doen”.

Yoga op een zandplaat

Er is beeld. Kloosterhuis toont satellietfoto’s van West-Europa bij nacht, letterlijk het meest verlichte deel van de wereld, van Nederland, op de randen na ook een zee van licht, en van het Lauwersmeer. Hij vertelt over lichtvervuiling, het donker en de sterrenhemel.

Je kunt je afvragen wat een boswachter met de sterren te maken heeft, gezien zijn werkterrein op aarde. „Alles”, vindt Kloosterhuis. Op de terreinen van Staatsbosbeheer wordt het elke dag donker, de cycli van zon, maan en aarde regisseren de natuur. Bovendien is de sterrenhemel prachtig – en gratis. Kloosterhuis ziet het als zijn taak om het publiek de ogen te openen voor de schoonheid ervan, „op de verwondering te gaan zitten”, zoals hij het noemt.

Gerhard Kornelis, vogelfotograaf in het Lauwersmeergebied, ergert zich aan wat hij ziet als een gebrek aan handhaving. Hij trekt dagelijks buiten kantooruren het gebied in en vindt steeds brutaler vogelpaparazzi en natuurbelevers op zijn weg. Desondanks maakt hij spectaculaire foto’s, die hij met bijna negenduizend Twittervolgers deelt.

Vooral sinds de coronacrisis wordt de natuur onder de voet gelopen, zegt hij, thuis in Zoutkamp, een dorp vlakbij het Lauwersmeer. „Op de mooiste plekken aan het Lauwersmeer staan campers. Het is een nationaal park, geen camping. Je kan met een speedboot het Wad op, yoga doen op Engelsmanplaat [zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog]. Het mag kennelijk allemaal.”

Er zijn drie functies voor boswachters, zegt de woordvoerder van Staatsbosbeheer: een boswachter beheer, een boswachter ecologie en een boswachter publiek. Een deel is ook ‘groene boa’ (buitengewoon opsporingsambtenaar), die bonnen mag uitschrijven. Het personeel wordt met drie taken het bos ingestuurd: de ‘3B’s’ beheren, beschermen, benutten. Dat laatste opdat „je er maatschappelijk wat mee kan.” Bijvoorbeeld: „Dat je goed zaag- en timmerhout produceert. Biomassa van tak- en tophout. Maar vooral dat je de natuur openstelt voor gebruikers.”

Met een laserlamp wijst boswachter Kloosterhuis sterrenformaties aan. Foto Reyer Boxem

Grote Beer

„Allright mensen, kijk om je heen!” Kloosterhuis houdt stil op een open plek in het bos. Rondom is alleen zwart te zien, de bomen en struiken bij nacht. Boven ons de sterren. Met een scherpe laserlamp gaat de boswachter de hemel af. Daar: de Grote Beer, daar de Kleine. Daar Cassiopeia, een w-vorm. Een zwaan, een draak. Je moet een beetje fantasie hebben en net de goeie lichtpuntjes met elkaar weten te verbinden.

Na twintig minuten zijn je ogen gewend aan het donker, zei Kloosterhuis net. Dan ga je dingen zien. Af en toe zie je iets zwarts in het zwart bewegen: je voorganger, hoop je. Bij Landalpark Suyderoogh hangt een felle lamp. „Zo moet het niet”, zegt Kloosterhuis. Maar je moet goede buren blijven. Staatsbosbeheer werkt met Landal aan een „Planeten-pad”.

„Ik ben de schakel tussen de terreinen en de omgeving”, zegt Kloosterhuis na terugkeer in het activiteitencentrum. De deelnemers aan de wandeling zijn naar huis. „De omgeving in brede zin: publiek, overheden, waterschap, ondernemers, boeren.”

„Het gaat om bewustwording”, zegt collega Marieke de Boer. „Mensen verwondering bijbrengen.” De Boer, een blonde vrouw van 29 jaar, was semiprofvoetballer bij Heerenveen en SV Meppen in Duitsland en studeerde commerciële economie voordat ze voor de functie „boswachter publiek” werd geselecteerd uit 120 sollicitanten, onder wie tal van kandidaten uit wat De Boer „de meer donkergroene hoek” noemt.

Tv-boswachter Marieke Schatteleijn Boswachter Marieke Schatteleijn laat in het programma ‘BinnensteBuiten’ (ook KRO-NCRV) zien hoe mooi de natuur is. „Dat is heel erg nodig. Ik ben boswachter geweest in het Diemerbos tussen Amsterdam Zuid-Oost en Weesp. Veel kinderen daar in de buurt komen nooit in de natuur. Als je in je jeugd niet in aanraking komt met de natuur, speelt het later geen rol in je leven. De boswachter van vroeger was meer een handhaver, ja, maar de ‘politieman’ heeft nu ook een andere rol. Het idee is verschoven van vertellen wat wel en niet mag naar laten zien hoe waardevol het is.”

Vroeger gold voor veel grond van Staatsbosbeheer: verboden toegang. Tegenwoordig is 95 procent toegankelijk. Staatsbosbeheer mag juridisch eigenaar zijn, de gebruikers voelen zich ‘emotioneel eigenaar’ van een gebied. Dus waarom mag hun hond dan niet loslopen? Kloosterhuis: „Je moet uitleggen, uitleggen, en nog eens uitleggen.”

De boswachter van nu heeft dan ook verstand van mensen. De Boer: „Je kunt de natuur het best beschermen door mensen er oog voor te laten krijgen. Hoe jonger, hoe beter. Kinderen die een kevertje of een torretje zien, hebben de neiging om het dood te stampen. Als ze er iets over weten, doen ze dat niet zo snel, ook later niet.”

De afgelopen week heeft Jaap Kloosterhuis niet hoeven handhaven. „Een geslaagde week”, zegt hij. Liever een gesprek dan een bon. „Je moet mensen aanspreken voordat je je ergert. Mensen zijn het niet meer gewend dat ze worden gecorrigeerd. Vroeger was de boswachter een autoriteit. Tegenwoordig is autoriteit op geen enkel vlak vanzelfsprekend meer.”