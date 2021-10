Britten in spagaat: kolenmijn én klimaattop

Het was de mooiste baan die hij ooit had. Onder de grond, in de mijn, keken ze naar elkaar om, zegt Dave Cradduck. Hij haalt een stapeltje zwart-witfoto’s tevoorschijn. Een groep jonge gasten met helmen en lampjes op kijkt glunderend de camera in, zwarte vegen op hun gezichten.

Precies dat zou hij nu de jongeren van Whitehaven, een havenstadje in Cumbria in het noordwesten van Engeland, ook zo gunnen. „Het wordt tijd om weer trots te kunnen zijn op onze regio.” Dave Cradduck is in de zeventig en werkte nadat de kolenmijnen dichtgingen, halverwege de jaren tachtig, nog tientallen jaren als postbode. „Maar dat haalde het niet bij mijn tijd diep in de grond.” Hij heeft zich aangesloten bij We Support West Cumbria Mining, een club burgers die de komst van een nieuwe kolenmijn steunt.

Dave Cradduck en één van de initiatiefnemers van de steungroep, John Greasly, laten zien waar die nieuwe mijn moet komen: even ten zuiden van Whitehaven, op een terrein waar tot 2005 nog chemicaliën als zwavelzuur werden verwerkt. Een drassig pad leidt naar een heuvel met roestige ronde deuren, er zit een gele waarschuwing met een doodshoofd op geplakt. John Greasly schudt zijn hoofd: „Zonder de klimaattop waren ze waarschijnlijk allang begonnen met bouwen. Zonde.”

Komende zondag begint de internationale klimaattop in Glasgow waar Greasly het over heeft. En in aanloop daarnaartoe hebben de plannen voor deze nieuwe kolenmijn het Verenigd Koninkrijk als organisator van de top in verlegenheid gebracht. Het zou de eerste nieuwe diepe kolenmijn in dertig jaar tijd zijn en de lokale politiek had al ingestemd met de komst van de mijn, tot drie keer toe zelfs. Tot begin dit jaar landelijke media erover gingen schrijven. Het besluit werd teruggedraaid, er kwam een onderzoek. Daarvan laten de conclusies nu op zich wachten.

Geloofwaardigheid

Want hoe zouden premier Boris Johnson en de onderhandelaars van het Verenigd Koninkrijk op een geloofwaardige manier andere landen kunnen overtuigen hun verbruik van fossiele brandstoffen terug te brengen, als op nog geen drie uur rijden van Glasgow een nieuwe kolenmijn zou openen?

Simpel, zegt John Greasly. „Deze mijn levert geen steenkool voor energie, maar coking coal, kolen als grondstof voor staal. En voor de transitieperiode naar groene energie waar we nu in zitten, hebben we zulke cokes gewoon nog nodig. Voor het bouwen van windmolens bijvoorbeeld.” Alternatieven daarvoor zijn in ontwikkeling, bijvoorbeeld in Zweden is het een staalfabriek gelukt om waterstof in plaats van steenkool te gebruiken, maar op grote schaal gebeurt dat nog niet.

Volgens de ondernemers van West Cumbria Mining wordt hun nieuwe mijn zelfs net zero, onder meer omdat ze de CO 2 -uitstoot van transport naar het VK besparen. En de uitstoot van de staalproductie dan? Die komt toch wel vrij, zegt Greasly, ongeacht waar de kolen vandaan komen: „Dus dan kun je beter steenkool hier op een bewuste, goed doordachte manier delven dan uit Rusland importeren, waar ze helemaal nergens op letten.” Begrijp hem niet verkeerd, zegt hij ook, hij is geen klimaatontkenner. „De campaigners hebben klimaatverandering succesvol op de agenda gezet en hun boodschap is aangekomen. Maar in de discussie rond deze mijn kapen extremisten het debat en dat is zonde. We kúnnen niet morgen van de steenkool af zijn.”

Het gebied in Cumbria waar de kolenmijn moet komen. Het zou de eerste nieuwe diepe kolenmijn in dertig jaar tijd zijn in het Verenigd Koninkrijk. Foto Christopher Furlong/Getty Images

De CO 2 gaat toch de lucht in

Voor tegenstanders van de mijn is zijn redenering niet te begrijpen. In september stelden onderzoekers van University College London vast dat 89 procent van de steenkool wereldwijd in de grond moet blijven zitten om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. En in mei schreef het Internationaal Energieagentschap in een rapport dat er voldoende kolenmijnen geopend zijn om aan de mondiale vraag te voldoen, ook voor de kolen die dienen als grondstof voor staal.

Het is logisch om de uitstoot van de staalproductie wél als schadelijke emissies van de mijn mee te rekenen, zegt Ruth Balogh van de lokale tak van milieuorganisatie Friends of the Earth in Cumbria: „Of die steenkool nu in het Verenigd Koninkrijk of ergens anders worden gebruikt, die CO 2 gaat de lucht in.” Volgens Friends of the Earth is het merendeel van de steenkool uit de nieuwe mijn, zo’n 85 procent, voor export bedoeld. Waardoor het argument van besparen op transport vervalt.

Het gaat de inwoners van Whitehaven, bijna allemaal enthousiast over de plannen, niet om die mijn zelf, zegt Ruth Balogh ook. „Het gaat erom dat ze weer fatsoenlijk werk kunnen vinden in hun eigen stad.” De grote industrie – mijnbouw, staal, chemicaliën – verdween al decennia geleden uit de regio. Nu is de belangrijkste werkgever hier Sellafield, een oude nucleaire fabriek waarvan de activiteiten langzaam worden afgebouwd.

De nieuwe kolenmijn zou zo’n 500 banen opleveren, plus nog 1.500 banen in de keten eromheen. Alleen zijn dat geen banen waaraan jongeren iets zullen hebben, volgens Balogh: „Ze hebben er niet de juiste opleiding voor. Hetzelfde gebeurt bij Sellafield: het trekt jonge alleenstaande mannen aan, maar aan de werkloosheid verandert het weinig.” In Whitehaven ligt de werkloosheid hoger dan in de rest van Cumbria, waar ze onder andere van het toeristische Lake District profiteren.

Zonder de klimaattop waren ze waarschijnlijk allang begonnen met bouwen. Zonde John Greasly van We Support West Cumbria Mining

Volgens Ruth Balogh tast de discussie over de mijn, en vooral het feit dat de regering-Johnson er geen stokje voor heeft gestoken, „de geloofwaardigheid en slagkracht” aan van het Verenigd Koninkrijk bij de top in Glasgow. Buitenlandse ambassadeurs zouden volgens de BBC premier Johnson hebben gewaarschuwd dat het „hypocriet zou zijn om onderscheid te maken tussen steenkool als brandstof en als grondstof”. En begin dit jaar zou Alok Sharma, namens de Britse regering de voorzitter van de top, pissig zijn geweest dat zijn collega-minister de mijn niet simpelweg had afgewezen, maar in plaats daarvan een onderzoek had aangekondigd.

Wantrouwen in de regering

Die aarzeling om de mijn af te wijzen heeft met de brede lokale steun ervoor te maken, en met de voornemens van de regering om het noorden van Engeland economisch vooruit te helpen. Levelling up, in de woorden van premier Johnson. Inderdaad kan het centrum van Whitehaven wel wat investeringen gebruiken. In de winkelstraat die uitkomt op de haven staan allerlei panden te huur of te koop, sommige dichtgespijkerd met houten schotten.

Vroeger kon je nog fatsoenlijk kerstshoppen in Whitehaven, vertelt barman Mark Lace, maar die tijden zijn voorbij. Hij werkt in het havencafé en draait een rondje met zijn lege dienblad. Lace (32) vindt dat de mijn er moet komen. Voor de regio en in het bredere belang van het VK: „Bijna alles wat we hier gebruiken, importeren we tegenwoordig. Volgens mij moeten we zelfstandiger worden en weer een maakindustrie opbouwen. Daar past zo’n kolenmijn goed in.” Hij hoopt ook dat Whitehaven weer meer voorzieningen krijgt als de mijn er eenmaal is: „Nu moet je voor sommige ziekenhuisbehandelingen zelfs helemaal naar Newcastle. Gênant gewoon.”

De definitieve beslissing over de mijn zal de minister voor grondstoffen Robert Jenrick nemen, begin volgend jaar. Het onderzoek en de publieke ondervragingen verliepen de afgelopen weken open en fair, zeggen zowel voor- als tegenstanders. Dat is meteen zo ongeveer het enige waarin ze elkaar vinden, samen met het wantrouwen over wat de regering met de resultaten van het onderzoek gaat doen. Voorstanders zijn bang dat uitstel afstel betekent, tegenstanders vrezen dat de regering na de klimaattop niet zo principieel meer zal zijn.