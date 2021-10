Biden roept partijgenoten op om in te stemmen met ‘historisch’ investeringspakket

De Amerikaanse president Joe Biden heeft donderdag de details van zijn „historische” sociale en groene investeringspakket gepresenteerd aan de Democraten in het Huis van Afgevaardigden. Dat zei hij op een persconferentie, melden Amerikaanse media. Biden, die zijn partijgenoten heeft opgeroepen om vóór zijn plannen te stemmen, heeft de steun van alle Democraten nodig om het pakket van 1.750 miljard dollar te kunnen doorvoeren.

Biden benadrukte in zijn verklaring het belang van steun uit het Congres voor zijn plannen. „We bevinden ons op een keerpunt”, aldus de president. „De rest van de wereld vraagt ​​zich af of we kunnen functioneren.” Het is geen hyperbool, zo zei hij, om te stellen dat zijn presidentschap afhangt van „wat er komende week gebeurt”.

Het investeringspakket is de afgelopen maanden gestript van een aantal voor progressieve Amerikanen belangrijke punten in een poging de plannen door het Congres te kunnen loodsen. Dat frustreert sommige Democraten omdat de ambities van Biden daarmee deels plaatsmaken voor de politieke realiteit en het doen van concessies. Andere van zijn partijgenoten verzetten zich juist tegen zijn plannen omdat ze deze te duur vinden.

Geschrapt uit het aanvankelijke pakket zijn onder meer betaald ouderschapsverlof en de mogelijkheid om over medicijnprijzen te onderhandelen. Wel wil Biden nog altijd geld uittrekken voor gratis kleuterschool en extra subsidie voor kinderopvang. Ook bevat het plan 555 miljard dollar voor klimaatmaatregelen. Het Witte Huis noemde het pakket eerder de grootste investering ooit in klimaatbeleid en de verbetering van het gezondheidszorgsysteem van het land in meer dan tien jaar.