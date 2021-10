AFM: verzekeraars vergoeden klimaatschade aan huizen vaak niet

Verzekeringen dekken veel schade als gevolg van klimaatverandering niet. Dat meldt toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) donderdag op basis van eigen onderzoek. Zo wordt overstromingsschade bij veel verzekeraars niet of slechts gedeeltelijk vergoed en dekt geen enkele verzekeraar huisverzakkingen veroorzaakt door lange perioden van droogte. De AFM roept het kabinet op na te denken over oplossingen voor onverzekerbare schade.

Uit de studie komt naar voren dat de gevolgen van klimaatverandering in Nederland vaker voor schade aan woningen zorgen. Zo bestaat volgens de toezichthouder bij 800.000 huizen het risico op verzakking, omdat Nederland vaker te maken krijgt met langdurige droogte en het waterpeil daardoor daalt. Ook door overstromingen loopt het schadebedrag op: jaarlijks bedroeg dat gemiddeld 4 miljard euro per jaar in het eerste decennium van dit jaar, wat naar schatting van AFM oploopt tot 23 miljard in 2050. Ook andere vormen van schade, zoals van hagel aan zonnepanelen, is niet altijd gedekt.

Doordat vaker sprake is van langdurige droogte zakt het waterpeil op veel plekken in Nederland. Schade door huisverzakkingen kan een huishouden gemiddeld 64.000 euro per woning kosten. Woningkopers moeten zich daar volgens de AFM beter van bewust zijn. De toezichthouder vindt ook dat verzekeraars helderder moeten zijn over hun voorwaarden. Daarnaast pleit de toezichthouder ervoor dat de sector samen met de overheid een oplossing zoekt voor „dit groeiende probleem”.

