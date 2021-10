Adam Granduciel: ‘Muziek heeft mij gered van de ruis in mijn hoofd’

Wat hij op die dag in februari 2014 tijdens ons gesprek in Amsterdam-Noord nog niet kon weten was dat zijn band The War On Drugs op doorbreken stond met het album Lost In The Dream. De weidse muziek van de groep uit (toen) Philadelphia werd in de VS getypeerd als ‘drive time music’ en had alles om in de canon van tijdloze Amerikaanse rock opgenomen te worden. Bruce Springsteen, Bob Dylan, Neil Young en Tom Petty behoorden tot Granduciels voorbeelden. Zijn aspiraties om aansluiting te vinden bij die rocktitanen werden waarheid toen hij in 2018 een Grammy Award ontving voor A Deeper Understanding als ‘Best Rock Album’. Nu vult The War On Drugs met gemak de Ziggo Dome en behoort het nieuwe album I Don’t Live Here Anymore tot de popplaten waar dit jaar het meest naar werd uitgekeken.

Vandaag, ruim zeven jaar later, weet hij nog goed waar we waren toen hij dat zei, maar wil de uitspraak wel wat nuanceren. „Artistiek behoren we nog steeds niet tot de mainstream. Toen was ik een eenzame dromer die muzikanten bij elkaar had gezocht om zijn innerlijke storm in songs te vangen. Nu zijn we een hechte, goed ingespeelde band die nog steeds geen concessies hoeft te doen om een groeiende groep mensen aan te spreken. Wat ik toen bedoelde is dat elke artiest graag gehoord wil worden. Onze muziek heeft de spanwijdte om in de grotere zalen tot bloei te komen.”

Laatbloeier

Op het laatste moment komt het verzoek om het Zoom-interview zonder camera te doen. Thuis in Los Angeles heeft Adam Granduciel oppasdag en naast hem op de bank zit Bruce Julius, het zoontje van twee dat hij heeft met partner en actrice Krysten Ritter (Jessica Jones in de gelijknamige Netflix/Marvel-serie). Op het Zoom-scherm heet de zanger Adam Grandofsky, zijn echte naam. De artiestennaam werd hem lang geleden ingefluisterd door een leraar Frans die bedacht dat ‘grand-of-sky’ zich mooi liet vertalen in het deftiger ‘gran-du-ciel’. Adam schreef het op zijn schoolschriften en de naam bleef hangen.

Hij is een laatbloeier, zegt de nu 42-jarige Adam Granduciel over het succes dat hem pas als dertiger wist te bereiken. Een groot deel van zijn leven was hij zoekende. Hij studeerde kunst en fotografie en schilderde portretten van rockhelden in popart-stijl. Zelf muziek maken was altijd zijn grote droom. Na een periode in Californië landde hij in Philadelphia, waar hij eindeloos jamde en huiskameropnamen maakte met zijn vriend Kurt Vile. Samen begonnen ze in 2005 The War On Drugs, een naam die ze kozen om het falende drugsbeleid van de Amerikaanse overheid te hekelen. Na hun album Wagonwheel Blues (2008) begon Kurt Vile een solocarrière en ging Granduciel verder onder de groepsnaam, na eerst nog een tijdlang in Vile’s begeleidingsgroep The Violators te hebben gefigureerd. Over een mogelijk verschil in ambitie tussen hem en Vile wil hij het niet hebben. „We zijn allebei op de plek gearriveerd die ons het beste ligt.”

Succes

Zijn voornaamste drijfveer blijft liefde voor muziek, zegt Granduciel. „Mijn ideaal was altijd om een grote band mee op tournee te nemen met sax, synthesizer en alle technische middelen die nodig zijn om de gelaagde sound van de platen waar te maken. In 2014 had ik de huidige zesmansband bij elkaar en twijfelde ik of het financieel haalbaar zou zijn om op die manier verder te gaan. Het succes van de afgelopen zeven jaar heeft mijn leven in alle opzichten rijker gemaakt.”

Het winnen van een Grammy Award was nooit zijn grote ideaal. „Toen ik zes was hoorde de Grammy bij de wereld van Michael Jackson, een glitterwereld waar ik als verlegen jongetje heel erg tegen opkeek maar waar ik me ver van verwijderd voelde. Nu die grote eer mij ten deel is gevallen, heeft het beeldje op de schoorsteenmantel vooral de functie dat het me aanzet om niet op mijn lauweren te gaan rusten.”

Bruce Springsteen, misschien wel zijn grootste held, feliciteerde hem persoonlijk met de Grammy. Mick Jagger belde en vroeg hem een remix te maken van een obscuur Rolling Stones-nummer. Adam Graduciel werd liefderijk opgenomen in het pantheon van de rock-’n-roll. Een groter opnamebudget stelde hem in staat om te werken in de Electric Lady Studios in New York en Electro-Vox in Hollywood; heiligdommen waar Jimi Hendrix en Neil Young tijdloze albums maakten. „Het mooie van Electric Lady is dat je met een trap afdaalt naar een soort cocon onder de New Yorkse Greenwich Village”, vertelt Granduciel enthousiast. „Terwijl het stadsleven boven je doorgaat ben je geconcentreerd aan het werk op een plek waar rockgeschiedenis is geschreven. Ik geloof niet in de mythe dat de geest van Hendrix er nog rondhangt. Maar de magie van die plek straalt op je af, omdat er al zoveel andere goede muziek is gemaakt.”

Krautrock

Met The War On Drugs ambieert hij geen plaats in de traditie van rootsmuziek en americana. „Daarvoor zitten er waarschijnlijk te veel synthesizers in onze muziek. De meeste songs van het nieuwe album schreef ik achter de piano, dus een gitaarband zijn we ook niet per se. In onze begintijd luisterde ik veel naar Duitse bands als Neu! en Harmonia. De invloed van die zogenaamde krautrock vind je terug in de motorische ritmes die we soms spelen. Het is een van de voornaamste redenen waarom een song soms wel twaalf minuten kan duren. Op een akkoordenschema raak je na drie minuten uitgekeken, maar een goed ritme kan eeuwig doorgaan.”

Song- en albumtitel I Don’t Live Here Anymore hebben niet zo zeer te maken met zijn geografische verplaatsing van Philadelphia naar Los Angeles, zegt Granduciel. In het verleden kon het piekeren over de perfecte plaatopname hem tot wanhoop drijven, maar zijn hele manier van denken is veranderd. Al is in zijn teksten nog wel altijd sprake van duisternis, wegrennen van dingen en verlies van vertrouwen in zichzelf en de wereld.

Moet hij in een staat van emotionele onrust verkeren om een goede songtekst te kunnen schrijven? Voor inspiratie zoekt hij inderdaad vaak het innerlijke conflict, zegt Granduciel. „Ik heb ik mijn leven genoeg onzekerheid en depressie gekend om te kunnen putten uit alle wervelstormen die er toen in mijn hoofd omgingen. De wanhopige man die ik toen was, spreek ik nu toe in het nummer ‘Change’: ‘I’m gonna change/ and rise above it.’ Muziek is een bron van troost. Alle andere ruis in je hoofd wordt erdoor overstemd. Muziek heeft mij gered van de eeuwigdurende somberheid.”

Op de achtergrond laat Bruce Julius instemmende geluidjes horen. In ‘Occasional Rain’ bezingt Granduciel senior de nieuwe stabiliteit in zijn leven: „Your words brought me out on steady ground/ when I was wounded and shamed.” In het titelnummer haalt hij een dierbare herinnering op: „…we went to see Bob Dylan/ and danced to ‘Desolation Row’.

„De grap van een concert van Bob Dylan is dat het soms minutenlang duurt voordat je weet welk nummer hij speelt. Hij verandert constant de melodieën van zijn klassiekers en hij zingt zijn teksten zo binnensmonds dat de songs onherkenbaar zijn. Ik vind dat hij dat mag doen, want hij blijft de meester in het muzikantenvak.”

Flarden en echo’s

‘Occasional Rain’ is een songtitel van soulzanger Terry Callier, zoals ‘Living Proof’ een song van Bruce Springsteen is. Toeval, zegt Granduciel, die dezelfde titels gebruikte voor nieuwe nummers die hij schreef. „Als muziekliefhebber met dertig jaar luisterervaring kom ik er niet onderuit dat er flarden van melodieën of echo’s van teksten in mijn hoofd zijn blijven hangen. Originaliteit is een nobel streven en ik denk dat ik oorspronkelijke songs heb geschreven. Het is gewoon pech als zo’n titel al bestaat, maar dat is geen reden om de naam te veranderen of een song compleet te schrappen. ‘Living Proof’ van Bruce Springsteen is een zogenaamde deep cut, een nummer dat in zijn oeuvre zo obscuur is dat bijna niemand het kent. Ik ben er in zekere zin wel trots op dat we elkaar als songschrijvers hebben gekruist op hetzelfde spoor.”

Op de hoes van I Don’t Live Here Anymore loopt Adam Granduciel door de sneeuw, met een gitaar onder zijn arm en een koffiekop in de hand. Zijn hoofd is van de foto afgeknipt. „Dat bevalt me goed”, lacht hij. „Ik hou niet zo van die hele persoonlijkheidscultus. The War On Drugs, dat zijn Dave (Hartley, bas), Charlie (Hall, drums), Robbie (Bennett, keyboards), Jon (Natchez, sax), Anthony (LaMarca, gitaar) en ik. Door de pandemie werd onze tour een jaar uitgesteld en kwam het er niet van om een fotosessie met de hele band te organiseren. De foto met gitaar en koffiemok – de twee dingen die ik nodig heb om op gang te komen - was een snapshot op een moment dat ik van mijn slaapplek naar de studio liep. Je kunt zien dat het geen geplande fotosessie was, want mijn veters zijn nog niet gestrikt. Geen overbodig decorum, daar hou ik van.”

'I Don't Live Here Anymore' verschijnt bij Warner. The War On Drugs speelt 22 april in Ziggo Dome, Amsterdam. Inl: thewarondrugs.net

CV Adam Granduciel is op 15 februari 1979 geboren als Adam Grandofsky in Dover, Massachusetts. 2003 Studeert af in de vakken schilderen en fotografie aan Dickinson College, Pennsylvania. 2005 Formeert The War On Drugs met Kurt Vile. 2008 debuutalbum Wagonwheel Blues. 2014 Doorbraak met Lost In The Dream. Relatie met actrice Krysten Ritter. 2018 Grammy voor A Deeper Understanding, Best Rock Album. 2019 Zoon Bruce Julian geboren.