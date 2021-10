ABN Amro gaat kosten witwascontroles doorberekenen aan coffeeshops

ABN Amro gaat kosten die het bedrijf maakt om de verplichte witwascontroles uit te voeren, doorberekenen aan coffeeshops die bij de bank een zakelijke rekening hebben. Per 1 januari gaan de tarieven voor de getroffen rekeninghouders omhoog naar 110 euro per maand. Eerder betaalden coffeeshophouders maandelijks gemiddeld 9,90 euro voor een betaalpakket bij de bank. Dat heeft de bank donderdag bekendgemaakt.

Ongeveer 250 coffeeshops regelen hun bankzaken via ABN. De bank zegt niet te verwachten dat deze door de verhoging over zullen stappen naar een andere bank. Of op een later moment ook de bankkosten voor andere sectoren omhoog zullen gaan, kon de woordvoerder niet zeggen. De regels die landelijk en internationaal zijn ingesteld om financiële criminaliteit te voorkomen, hebben ABN de afgelopen drie jaar meer dan 1 miljard euro gekost.

ABN is de eerste bank in Nederland die kosten van witwascontroles aan Nederlandse rekeninghouders door gaat rekenen. Een jaar geleden besloot de bank al dat zakelijke rekeningen van buitenlandse klanten fors duurder zouden worden, om een deel van de kosten van controleverplichtingen op deze bankproducten op te vangen. Dat besluit trof zo’n drieduizend klanten in ongeveer honderd landen.

In april betaalde ABN nog 480 miljoen euro aan het Openbaar Ministerie (OM), omdat het jarenlang niet voldoende deed om mogelijk criminele geldstromen in beeld te krijgen. Het OM onderzoekt nog of drie oud-bestuurders van ABN, onder wie voormalig minister van Financiën Gerrit Zalm, vervolgd moeten worden voor hun rol bij overtreding van antiwitwaswetgeving. In 2018 kostte een schikking in een vergelijkbare witwaszaak ING 775 miljoen euro.