Pop ‘kleine Amal’ loopt 8.000 km, op zoek naar empathie

Achtduizend kilometer is de afstand die het negenjarige Syrische meisje Amal aflegt in de zoektocht naar haar moeder. Gevlucht uit het land van herkomst wandelt de drie-en-een-half meter lange Amal – bijnaam ‘Little Amal’ – op stelten door Turkije, Griekenland, Italië, Zwitserland, Duitsland, België en Engeland om op 3 november om 19 uur te komen bij haar einddoel: Manchester. Als de pop eenmaal is aangekomen, heeft ze tien miljoen stappen gezet en is de performance act The Walk, een wandeling op zoek naar empathie, voltooid.

De sprakeloze pop, die door het theatergezelschap Good Chance is bedacht en door de Handspring Puppet Company is gemaakt, is ontroerend. Op de site, waar ‘The Walk’ is te volgen, is te zien hoe vluchtelingen in Turkije en Griekenland Amal helpen door haar hand vast te houden. In het binnenste van de pop zit een acteur die met zevenmijlslaarzen wandelt, ruim zeventig steden en dorpen bezoekt, handjes schudt en soms wat danst op muziek.

De kleine Amal (de naam betekent hoop in het Arabisch) kan weliswaar niet spreken, haar gebaren en ogen die via een computer knipperen, hebben iets waardigs. Amal beschouwt, luistert even naar kleine kinderen die vanaf een balkon haar willen aanraken en bukt voor onder meer de paus die ze kort ontmoette in Vaticaanstad toen ze in september daar was aangekomen.

De basis van Amal werd gelegd in 2015 toen het Britse Good Chance Theatre het toneelstuk The Jungle maakte in het vluchtelingenkamp in Calais. Daar was ook de kleine Amal, een bestaand klein meisje dat daar zat. In The Jungle vertelde ze haar geschiedenis als vluchteling, waarna Good Chance vond dat er meer met haar verhaal gedaan moest worden. Het gaf het Zuid-Afrikaanse duo van The Handspring Puppet Company de opdracht Amal te maken. Dat moest leiden tot een „epic celebration of art, hope and shared humanity”.

Dat laatste heeft de Handspring Puppet Company goed opgelost. Terwijl iemand in het pak van Amal wordt gehesen, worden haar handen bestuurd door de omstanders die met haar meelopen. Het zijn dus gebaren beide kanten op: Amal maakt een gebaar naar de omstanders om aandacht te vragen voor de vluchtelingencrisis, de omstanders helpen haar erdoorheen door soms hele stukken met haar aan de hand een deel van de route af te leggen.

Het draait natuurlijk om de performance, maar de pop zelf is ook fraai. De Handspring Puppet Company werkt met veel kunstenaars samen: soms zijn het theatergroepen, andere keren balletgezelschappen. Ook waren de poppen wereldwijd te zien in de installaties en films van kunstenaar William Kentridge, zoals in Woyzek on the Highveld en Ubu and the Truth Commission. Het zijn niet altijd menselijke poppen, voor de theaterproductie War Horse van het National Theatre ‘verpopten’ ze het paard dat de loopgraven in moest tot een beeldschoon, tragisch beest.

Wanneer Amal woensdag zwijgend en met half geloken ogen in Manchester aankomt, is haar reis ten einde, maar begint het opbouwen van een nieuw bestaan.