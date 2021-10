Zeilen in de Jardin du Luxembourg

Een herfstdag in Parijs. In de vijver van de Jardin du Luxembourg zeilen ze met vastgezet grootzeil en fok altijd aan de wind, nauwlettend in de gaten gehouden door hun kleine kapitein. Die holt de vijver rond om ze, eenmaal aangeland aan de overkant, met een bamboestokje af te duwen voor weer een volgende reis. Elk bootje vaart onder een zelfgekozen vlag. Het piratenschip met zwarte zeilen is favoriet, vertelt de dame van de handkar waarop tientallen huurbootjes keurig op een rij staan uitgestald.

Rondom de vijver kijken vanaf hun hoge sokkels de koninginnen van het Frankrijk van weleer welwillend op het schouwspel neer. Ze staan daar op hun beurt onder het toeziend oog van de Franse Senaat, die sinds de Franse Revolutie hun plaats heeft ingenomen in het chateau dat vijver en park domineert.

De fontein in het midden van de vijver zorgt voor een vliegende storm waar de bootjes dapper weerstand aan bieden. Tegenliggers zorgen soms voor een aanvaring en verwarring van tuig en zeilen. Dan treffen de kapiteins elkaar en halen driftig met hun stokje de scheepjes uit elkaars vaarwater.

Het is een prachtig schouwspel waar je lang naar kunt kijken. Een voorbeeld van hoe kinderen in het tijdperk van computergames en sociale media zoveel plezier kunnen beleven aan zeilscheepjes die van geen wijken weten.