‘Viktor IV was een samurai die vocht met penseel, pen en inkt’

Op slag verliefd werd Ina Munck (88) toen ze op een mooie septemberdag in 1969 op zijn woonboot in Amsterdam kennismaakte met de Amerikaanse kunstenaar Walter Carl Glück. Gevoelens waar ze als huismoeder met twee jonge dochters nogal door werd overvallen, herinnert de Deense zich. „Daar zat ik natuurlijk helemaal niet op te wachten.”

Met haar toenmalige echtgenoot, een archeoloog, was Munck vanuit haar woonplaats Kopenhagen naar Amsterdam gereisd. Doel van de trip was een Griekse vaas in bezit van de patriciërsfamilie Six. Die zou haar man bestuderen.

Vanuit zijn woning aan de Amstel attendeerde gastheer Six zijn bezoek op de boot van Glück, afgemeerd aan de overzijde van de rivier, bij de Blauwbrug. Met allerlei bouwsels van beschilderd wrakhout, vlaggen en begroeiingen had de Amerikaan het voormalig vrachtschip getransformeerd tot een drijvend kunstwerk. Geïntrigeerd klopte het Deens echtpaar aan bij de zich Viktor IV noemende kunstenaar. Een ontmoeting die het leven van Ina Munck op zijn kop zou zetten.

Met zijn lange witte haar en woeste baard leek de kunstenaar op de Griekse god Poseidon, zegt Munck. „Viktor zag zichzelf als een samurai, een kruisvaarder die oorlog voerde met als wapen penseel, pen en inkt.”

Viktor IV en zijn vrouw Ina Munch met een van zijn klokken in het Stedelijk Museum Amsterdam in 1982. Foto Rob Bogaerts, Nationaal Archief/ Anefo

Zijn tomeloze energie en optimisme waren precies waar ze op dat moment behoefte aan had. „Ik zat in een moeilijke fase en viel als een blok voor Viktors positieve houding. Ieder moment van de dag liet hij merken wat een geschenk het is om te mogen leven en hoe daarvan te genieten.”

De verliefdheid bleek wederzijds en na de nodige correspondentie kwam ‘Lady Ina’ in 1970 in haar eentje naar Amsterdam toen Viktor IV met een blindedarmontsteking in het ziekenhuis was beland. Pas twintig jaar later, een paar jaar na Viktors dood, keerde ze blijvend terug naar Kopenhagen en haar familie.

Menagerie

Eind oktober was Ina Munck voor het eerst in vele jaren opnieuw in Amsterdam. Samen met haar jongste dochter Sara wilde ze het schip terugzien waar ze zestien jaar lang met haar grote liefde én een menagerie van poezen, duiven, eenden en kippen samenwoonde. Het schip is verbouwd tot het binnenkort te openen Viktor IV museum (zie kader).

Het weerzien roept vele emoties bij haar op, zegt Munck, als ze op een bankje tegenover de steile entree tot het schip is gaan zitten. Opvallend lenig heeft ze even daarvoor voorgedaan hoe je die trap het beste kunt afgaan.

Zijn drijvende paleis van wrakhout met veel groen groeide uit tot een manifest voor een alternatieve manier van leven

Nog voor de eerste vraag is gesteld bedankt ze Amsterdam voor de vrijheid die de stad Viktor heeft geboden. „Als persfotograaf had hij een paar keer de aardbol rondgesnuffeld. Maar begin jaren zestig was hij tot de conclusie gekomen dat hij zich nergens zo thuis voelde als in het vrijgevochten Amsterdam. Alleen in deze stad, met haar traditie van tolerantie, kon hij zich ontwikkelen tot de kunstenaar die hij is geworden.”

Sommige (oudere) Amsterdammers zullen zich Viktor IV en zijn kleurrijke boot nog herinneren. De langharige Amerikaan was een product van flowerpower, de hippietijd. Zonder vaste bron van inkomen liep hij op blote voeten door de stad. Of hij schuimde met zijn bakfiets langs de vuilnisbakken op zoek naar plastic jerrycans voor de ‘fundering’ van de vlotten rond zijn boot. Het drijvende paleis van wrakhout met veel groen groeide uit tot een manifest voor een alternatieve manier van leven, waar tienduizenden rondvaartboottoeristen zich aan hebben vergaapt.

Ina Munck op de boot waar zij met Viktor IV leefde. Foto Nico Koster

In sommige opzichten leek Viktor helemaal niet op een bloemenkind, vertelt zijn geliefde. „Met rockmuziek had hij niks. Aan boord klonk altijd Mozart of Schubert.” En aan de happenings van de anarchistische protestbeweging Provo deed hij niet mee. Viktor was meer van Henry David Thoreau, de negentiende-eeuwse Amerikaanse filosoof die pleitte voor leven in harmonie met de natuur, zegt Munck. „We liet zien dat je van weinig geld kan leven. Soms verkochten we iets, aan een museum of de gemeente. Daardoor hadden we meer geld dan we nodig hadden en konden we af en toe naar Denemarken, naar mijn familie.”

Viktor IV, Icons. Skinny Bridge. Foto Stichting Viktor IV

De vraag of ze Viktor mist beantwoordt Ina Munck met een glimlach. „Viktor is er voor mij nog steeds. De Amerikaanse schrijver Mitch Albom heeft gezegd: Death ends a live, not a relationship. Zo is het: in de geest van de overlevende gaat een relatie gewoon door. Viktor heeft een schatkamer met mooie herinneringen voor me achtergelaten waar ik dagelijks uit put.”

Tijdens een rondgang over de boot wijst ze op twee toiletten, op de douche en een keukentje. „Die waren er destijds niet. We leefden zonder stromend water en elektriciteit, bij kaarslicht. We douchten soms bij vrienden, en ’s winters was het heel koud.”

Ze miste de vanzelfsprekende verworvenheden van de westerse cultuur helemaal niet, zegt Munck. „Nu ik zo oud ben zou ik het niet meer kunnen. Maar toen, met Viktor, voelde ons huis zonder water en stroom natuurlijk: primitief maar tegelijk plezierig.” In Viktors eenvoudige levenswijze zat een boodschap die nog altijd van kracht is, zegt ze. „We gebruiken met z’n allen veel te veel energie. We kunnen echt met minder toe dan we denken.”

Viktor IV’s boot Berendina Fennegina (160 ton) in de Amstel, oktober 2021.

Onverkocht brood

Met plezier vertelt Munck over het leven aan boord. Ze stonden op als het licht werd, kregen onverkocht brood van bevriende bakkers, en gingen er samen geregeld op uit om wrakhout voor Viktors kunst te jutten. Na zijn ronde langs de vuilnisbakken trok Viktor zich ’s ochtends meestal terug in zijn werkkamer, om te werken aan zijn logboekbladen: duizenden vellen papier waarop hij met pen en inkt, stempels en zijn schrijfmachines vastlegde wat hem inviel.

’s Middags was het een zoete inval en kwamen vele bezoekers langs die een nat pak riskeerden door over de akelig smalle loopplank aan boord te gaan. ’s Avonds gebruikten ze een eenvoudige maaltijd, voor Viktor vaak zijn enige serieuze maal van de dag. Zijn tafelmanieren waren matig, herinnert Munck zich met een lach: „Soms gebruikte hij een van onze jonge katten als servet.”

Op een zomerdag in 1986 verdronk Viktor IV bij herstelwerkzaamheden aan de vlotten. Zijn uitvaart, met een flottielje van bootjes over de Amstel richting begraafplaats Zorgvlied en duizenden belangstellenden op de bruggen, had iets koninklijks. Bijna vier jaar later verliet Ina Amsterdam. „Het voelde als een natuurlijk moment om terug te keren naar mijn familie in Denemarken.”

Ze verkocht de boot aan de Deense vereniging van architecten, voor 11 gulden, haar „geluksgetal”. Dat cijfer bepaalt ook haar huidige leeftijd, onthult ze aan het eind van het gesprek. Ze is geen 88 jaar, zoals ze eerder vertelde, maar 87. „88 is acht keer elf, een veel mooier getal dan 87. Ik heb besloten twee jaar lang 88 te zijn.”

Viktor IV: ‘Who needs the Pacific Ocean?’ (1977) Foto Stichting Viktor IV

Dat manipuleren van de tijd is typisch Viktor IV. In de jaren tachtig begon de Amerikaan onder de naam Bulgar Finn klokken en horloges te ontwerpen. De cijfers telden linksom, soms ontbrak de zes, en ook draaiden de wijzers de verkeerde kant op, lang niet altijd op de juiste snelheid. Ina Munck toont zo’n curieus, verkeerd draaiend horloge aan haar linkerpols. Op de vraag hoe laat is, antwoordt ze met de correcte tijd.

Vergetelheid

Ondanks diverse boeken die Ina Munck en de Stichting Viktor IV de afgelopen jaren publiceerden, is de kunstenaar enigszins in de vergetelheid geraakt. Het initiatief om van de boot een bezienswaardigheid te maken juicht de Deense toe. „Viktor zou het geweldig hebben gevonden.”

Jonge mensen kunnen van zijn kunst en levenshouding leren, zegt ze, wijzend naar wrakhout op de boot waarom met sjabloneletters teksten zijn geschilderd als: THE TIME IS ALWAYS NOW, TO WANT IS TO LOOSE WHAT YOU ALREADY HAVE en ENOUGH IS MORE THAN ENOUGH. Ina Munck: „Die geestig geformuleerde bon mots, die Viktor uit zijn mouw schudde, zijn wijze levenslessen.”

Meer over kunst en leven van Viktor IV op: en leven van Viktor IV op: viktoriv.nl Een documentair portret van Viktor IV en Ina Munck is te zien op YouTube: Who needs the pacific ocean (1981), .

Vrachtschip moet museum worden

Het vrachtschip Berendina Fennigina, waarin Viktor IV van 1961 tot zijn dood in 1986 woonde, wordt een museum over de in Amsterdam tot wasdom gekomen Amerikaanse kunstenaar. Dat is het voornemen van ondernemer en verzamelaar Bert Degenaar. Hij kocht het schip, dat nog altijd afgemeerd ligt bij de Blauwbrug in Amsterdam, in 2018 van de Deense Vereniging van Architecten. De afgelopen decennia fungeerde het schip als gastenverblijf voor architectuurstudenten. Degenaar is bezig om het in een stichting ondergebrachte schip weer „in de geest van Viktor IV” terug te restaureren, onder meer met zijn persoonlijke verzameling kunstwerken van Viktor IV. Met de gemeente wil hij in gesprek om te kijken in hoeverre het schip opnieuw, net als vroeger, omringd kan worden door begroeide vlotten met daarop weer hutten en mogelijk ook allerlei huisdieren als kippen en eenden. Degenaar, een van de experts van het tv-programmaVan onschatbare waarde, wil het schip in de nabije toekomst openstellen voor groepjes bezoekers. Een tegenoverliggend winkelpand op de hoek van de Nieuwe Herengracht heeft hij aangekocht om als kenniscentrum en verkooppunt van producten van Viktor IV en geestverwanten dienst te doen. De boot alvast bezoeken? Mail bert@degenaar.amsterdam

Genummerde vaten van Viktor IV. Foto Stichting Viktor IV