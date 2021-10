Vier jaar cel voor vluchteling voor beramen aanslagen in Iran

Een 42-jarige man uit Iran is veroordeeld tot een celstraf van vier jaar voor het voorbereiden van aanslagen in zijn thuisland vanuit Nederland. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. Volgens de rechter was de man actief in een terroristische organisatie. Hij woont in Nederland en is erkend als vluchteling. In Iran zou de man in de gevangenis gemarteld zijn.

Na zijn vlucht uit Iran heeft de man zich aangesloten bij de omstreden verzetsbeweging ASMLA. Voor die beweging heeft hij een televisiestudio opgezet in Nederland. Vanuit daar onderhield hij contact met personen die in Iran aanslagen pleegden. Er waren plannen om banken in brand te steken en aanslagen te plegen op mensen die gelieerd zijn aan het Iraanse regime, waaronder leden van de Revolutionaire Garde. De verdachte besprak mogelijke doelwitten en gaf financiële steun.

De rechter vindt dat de man een belangrijke rol heeft gespeeld binnen „een criminele en terroristische organisatie die tot oogmerk had aanslagen in Iran te ondersteunen”. De rechtbank heeft bij de strafmaat rekening gehouden met de persoonlijke ervaringen die de man met het Iraanse regime had. Hij is afkomstig uit een regio waar de aanslagen gepland stonden. Tegen de man was zes jaar gevangenisstraf geëist, maar de rechtbank heeft een lagere straf opgelegd vanwege het verleden van de man.