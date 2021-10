Tripadvisor verwijderde bijna 1 miljoen neprecensies in 2020

De Amerikaanse recensiewebsite Tripadvisor heeft in 2020 bijna één miljoen neprecensies geweerd of verwijderd van zijn website. Dat meldt het bedrijf in een rapport, schrijft de Britse krant The Guardian woensdag. Het gaat om 3,6 procent van alle recensies op de site in 2020.

Tripadvisor is het grootste reisplatform ter wereld. Maandelijks trekt de website zo’n 463 miljoen bezoekers, die daar onder meer zoeken naar voordelige vluchten, hotels en restaurants voor hun vakantie.

Volgens Tripadvisor koopt een groot aantal hotels en restaurants neprecensies van illegale organisaties, waardoor ze een hogere waardering krijgen. Zo hopen ze op meer bezoekers. Tripadvisor bestrafte in 2020 ruim 34.000 organisaties voor het kopen van zulke recensies. Accounts van ruim 20.000 gebruikers zijn verwijderd.

Organisaties uit 131 landen hebben volgens The Guardian in 2020 betaald voor neprecensies. India staat bovenaan de lijst van landen waar de meeste neprecensies werden geschreven.