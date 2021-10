Topmannen Oekraïense anti-dopingautoriteit treden af na aanklacht

Twee topmannen van de Oekraïense anti-dopingorganisatie NADC hebben woensdag volgens persbureau Reuters hun ontslag ingediend, na beschuldigd te zijn van onder meer bedrog met urinestalen. Dinsdagavond onthulde het wereldantidopingagentschap WADA dat het over bewijs beschikt dat aantoont dat Oekraïne de internationale dopingafspraken schendt.

Directeur Ivan Kurlischuk en zijn plaatsvervanger Yaroslav Kruchek zijn per direct vertrokken, meldde de Oekraïense sportminister Vadym Huttsait in een verklaring. Het ministerie neemt naar zijn zeggen „een duidelijke positie” in in de strijd tegen doping: „We zullen niemand toestaan de anti-dopingregels te overtreden”.

De WADA deed onder de noemer ‘Project Hercules’ twee jaar lang onderzoek naar mogelijke misstanden rond de Oekraïense anti-dopingorganisatie. Daaruit bleek onder meer dat in 2021 zeker zes bloed- en urinemonsters opzettelijk anders werden gelabeld. Ook zouden medewerkers van de NADC sinds 2012 sporters vooraf hebben geïnformeerd over een aanstaande dopingcontrole, waar dit niet is toegestaan.