Toezichthouder in VS weert ook China Telecom

Opnieuw weren de VS een Chinees telecombedrijf uit angst voor spionage. Na telecomgigant Huawei is nu de Amerikaanse dochter van China Telecom aan de beurt. De Federal Communications Commission (FCC), de overheidsinstantie die belast is met het toezicht op telecombedrijven, heeft dinsdag besloten om de vergunning van China Telecom in te trekken. Het bedrijf is al twintig jaar in Amerika actief, maar moet al zijn activiteiten in de VS nu binnen zestig dagen staken.

Volgens de FCC is China Telecom „vatbaar voor exploitatie, beïnvloeding en controle door de Chinese overheid”. De FCC is bang dat het bedrijf aan verzoeken om inlichtingen van de Chinese overheid moet voldoen „zonder dat er sprake is van deugdelijke wettelijke procedures of onafhankelijk juridisch toezicht”.

China Telecom Americas vindt het besluit „teleurstellend” en legt zich er nog niet bij neer. „We zijn van plan om alle mogelijke opties te onderzoeken, terwijl we onze klanten blijven bedienen”, aldus een woordvoerder tegenover persbureau Reuters.

Het bericht komt op een ongelukkig moment. De beslissing viel een paar uur nadat de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen via een videoverbinding had gesproken met de Chinese vicepremier Liu He, vertrouweling van president Xi Jinping en al vanaf het begin verantwoordelijk voor de handelsbesprekingen met de VS. Die besprekingen verliepen juist vrij positief: ze gaven hoop dat de ergste kou tussen beide grootmachten uit de lucht was.

Al in april 2020 had de FCC gewaarschuwd dat het de Amerikaanse dochterbedrijven van drie Chinese staatstelecombedrijven om veiligheidsredenen kon gaan sluiten. Ook weigerde de FCC in maart 2019 de vergunningaanvraag van het telecombedrijf China Mobile te honoreren.

Of de Chinese staatstelecombedrijven zich inderdaad bezighouden met spionage en afluisterpraktijken in de VS is niet bekend. Wel is er sinds 2017 in China een staatsveiligheidswet van kracht die burgers en organisaties verplicht om „steun te verlenen aan, te helpen bij en mee te werken met het inlichtingenwerk van de staat”. Het is steeds met een verwijzing naar deze wet dat Chinese bedrijven de toegang tot de Amerikaanse markt wordt ontzegd.

‘Pragmatisch, open en constructief’

Wat het effect van het nieuwe Amerikaanse besluit is op de Amerikaans-Chinese handelsbetrekkingen is nog niet bekend. Yellen en Liu leken juist nader tot elkaar te zijn gekomen in het gesprek dat zij op dinsdag met elkaar voerden, het tweede in korte tijd. De gesprekken dienen ook ter voorbereiding op een mogelijke, virtuele topontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Chinese ambtsgenoot. Die top zou nog dit jaar moeten plaatsvinden.

Dat de economische relatie tussen de VS en China lijkt te verbeteren, zou onder meer blijken uit een verandering in woordvolgorde waarmee het Chinese ministerie van Handel het meest recente gesprek tussen Yellen en Liu omschrijft. Eerdere gesprekken waren „open, pragmatisch en constructief”, maar deze keer waren ze „pragmatisch, open en constructief”.

Beide landen lijken weer bereid om meer te doen dan alleen elkaar voor het oog van de camera’s de huid vol te schelden. Dat gebeurde wel tijdens de ontmoeting in Alaska in maart van dit jaar, toen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en de Chinese hoogste vertegenwoordiger op Buitenlandse Zaken Yang Jiechi elkaar ontmoetten.

Volgens berichten in de Chinese media zou er deze keer zijn gesproken over de Chinees-Amerikaanse handelsovereenkomst, over het opheffen van invoerheffingen en sancties en over een eerlijke behandeling van Chinese bedrijven. Daarmee lijken de gesprekken ook inhoudelijker dan eerder het geval was.

Voor beide landen is een betere onderlinge verhouding belangrijk

Voor China zou dat gunstig zijn: het land kampt met een vertraging van de economie, een vastgoedcrisis en een energiecrisis. Ook voor de VS is een betere verhouding met China belangrijk, zeker in de aanloop naar de klimaattop in Glasgow. De VS willen dat China daar meer toezeggingen doet. De Chinese president zegde in september 2020 toe dat China in 2030 de top van zijn uitstoot van broeikasgassen zou bereiken, en in 2060 klimaatneutraal zou zijn. Dat vinden de VS en andere landen niet genoeg.

China stelde eerder dat het niet over het klimaat als losstaand onderwerp wilde onderhandelen met de VS. Klimaatonderhandelingen, zo stelde de Chinese minister van Buitenlandse zaken Wang Yi in september, hebben pas kans van slagen als de spanningen met de VS op andere vlakken verminderen.