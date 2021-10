Tekorten verstoren het veelbelovende jaar van Signify

Zou het dan toch...? Jarenlang was Signify de grootste lampenproducent ter wereld, een weinig opgemerkt bedrijf in een hoekje van de AEX. Met een verlichtingsmarkt die krimpt en moeizame pogingen alsnog te groeien met digitale, ‘slimme’ lampen, gold het niet als een grote belofte.

Tot eind vorig jaar. Voor het eerst sinds de afsplitsing van Philips in 2016 kon topman Eric Rondolat het volmondig zeggen: er zat een goed jaar aan te komen. De geavanceerde lampen sloegen na de coronacrisis eindelijk aan. Thuiszittende consumenten hadden massaal lampen als de Philips Hue ontdekt, waarmee ze met hun telefoon de kleur van het licht kunnen aanpassen. Signify, eerder Philips Lighting geheten, maakt die lampen.

Beleggers reageerden enthousiast: de beurskoers steeg gigantisch, van midden vorig jaar tot zomer 2021 met ruim 160 procent. Het aandeel was begin dit jaar zelfs even het best presterende in de AEX.

Oude peertjes

Vrijdag komt Signify met de cijfers over het derde kwartaal. Als het concern in staat blijft om aan voldoende onderdelen en grondstoffen te komen en het niet al te hard geraakt wordt door hoge prijzen, stevent Signify af op een eerste jaar waarin het zonder overnames weet te groeien.

Het bedrijf (37.000 werknemers, 6,5 miljard euro omzet) heeft het sinds de afsplitsing van Philips en de beursgang, eveneens in 2016, nooit echt makkelijk gehad. De verlichtingsmarkt is al jaren bezig de transitie te maken naar (energiezuinige) led-lampen, maar aan die Aziatische massaproductie verdient Signify minder dan aan de oude peertjes. In veel van de ‘traditionele’ lampenfabrieken, zoals die in het Vlaamse Turnhout, verdwijnen jaarlijks banen. Alleen de lampen die (nog) niet van led kunnen worden gemaakt, zoals voor stadions of voor vuurtorens, worden er geproduceerd.

Signify kromp, de beurskoers fluctueerde sterk, en niet zelden werd gespeculeerd over een overname door private equity. Dat de winst op peil bleef, kwam vooral door de kunst van de Frans-Italiaanse Rondolat om de kosten goed in de hand te houden. Bij zijn cijferpresentaties zijn grote kostenbesparingen (166 miljoen in 2020) door scherp inkopen en efficiënt werken inmiddels een vertrouwd element.

Maar begin dit jaar keerden de kansen dus opeens, mede door de coronacrisis. Consumenten die meer tijd thuis doorbrachten, besteedden opeens veel geld aan de wat geavanceerdere – en duurdere – lampen van Signify. Speciale bureaulampen, bijvoorbeeld, die het licht gelijkmatig over de werkplek verdelen. Als je toch de hele dag thuis moet werken, dan liever met goed licht.

Juist van dit soort technologie moet Signify het hebben. In zijn toekomstplannen draait het eigenlijk allang niet meer om de lichtbron zelf, maar om speciale toepassingen en de elektronica eromheen: dáár moet de toegevoegde waarde vandaan komen. Merkt een lamp dat buiten de zon schijnt? Dan gaat het licht vanzelf uit. Signify verkoopt zelfs een soort internet-netwerk dat via lichtgolven loopt.

Lange tijd konden deze producten de neergang van de traditionele verlichting niet echt compenseren. Maar net als topman Rondolat zagen beleggers en analisten de tijden gaandeweg veranderen. Beursanalisten van ING wezen er in de eerste helft van dit jaar op dat de professionele lichtmarkt nog moest herstellen, en dat het dankzij de geavanceerde lampen voor consumenten nú al goed ging bij Signify.

Ook zouden de Europese Green Deal en de stijgende energieprijzen er vermoedelijk toe leiden, zo veronderstelden die analisten, dat bedrijven flink zouden investeren in energiebesparende, slimme verlichting. Denk aan systemen die automatisch de verwarming uitzetten als de lamp detecteert dat er niemand in de kamer is. Voor beheerders van gebouwen levert zoiets ook een schat aan data op: hoe vaak zijn de verschillende vergaderzalen nu eigenlijk bezet?

Naar Polen

Tussendoor zou Signify gewoon scherp op de kosten blijven letten: begin 2021 liet het weten zo’n 700 banen te schrappen, waarvan 250 staffuncties in Nederland. Daarna volgde de aankondiging dat de fabriek in Winterswijk, de laatste Nederlandse lampenfabriek uit het Philips-imperium, in 2022 sluit. Dat kost hier 94 banen. De productie gaat naar Polen.

Beleggers reageerden tevreden. Signify lijkt eindelijk het verleden een beetje achter zich te laten. Tenminste, als het weet om te gaan met een nieuwe grote uitdaging. Het wereldwijde onderdelen- en grondstoffentekort maakt het Signify de laatste maanden moeilijk. „Het is een hele zware situatie”, moest topman Rondolat in juli concluderen bij de halfjaarcijfers.

Ja, slimme lampen zijn het nieuwe verdienmodel – maar ze hebben veel meer halfgeleiders nodig dan de oude lampen. En dan zijn er nog allerlei andere producten waar tekorten aan zijn, zoals kunststoffen – cruciaal voor armaturen. Tegelijkertijd kan Signify maar moeilijk de prijzen verhogen. De halfjaarresultaten waren, mede daardoor, iets lager dan velen hadden ingeschat. De beurskoers is ook weer teruggelopen.

Het ziet er nog niet naar uit dat er snel verbetering zal optreden, zei Rondolat. De tekorten, die van alle AEX-bedrijven voor Signify misschien wel op het zuurste moment komen, zullen wel even aanhouden. Desalniettemin houdt het bedrijf vast aan de goede voorspellingen voor dit jaar: een omzetgroei van rond de vijf procent.