Saoedi-Arabië laat man vrij die als minderjarige doodstraf opgelegd kreeg

De Saoedi-Arabische autoriteiten hebben woensdag een man vrijgelaten die in 2012 als 17-jarige werd opgepakt en veroordeeld tot de doodstraf wegens deelname aan demonstraties. Dat meldt zijn vader op Twitter. Het gaat om Ali al-Nimr, de neef van de sjiitische geestelijke Nimr al-Nimr die in 2016 werd geëxecuteerd. Zijn vrijlating volgt op hervormingen van het strafrecht in Saoedi-Arabië.

In 2019 introduceerde Saoedi-Arabië nieuwe wetgeving, waarin werd vastgelegd dat minderjarigen niet meer de doodstraf opgelegd konden krijgen. In plaats daarvan kwam een maximale celstraf van tien jaar. De openbaar aanklager heropende het onderzoek naar Nimr en twee als minderjarige gearresteerden, en zette hun doodstraf dit voorjaar om in tien jaar gevangenschap.

De vader van Ali al-Nimr, Mohammed al-Nimr, bedankt koning Salman van Saoedi-Arabië voor „het historische besluit om te stoppen met doodstraffen voor minderjarigen”. In maart riepen mensenrechtenexperts van de Verenigde Naties het land al op om de drie mannen vrij te laten. Daarbij verwezen zij naar beschuldigingen van marteling en oneerlijke behandeling. Dit werd door de Saoedi-Arabische autoriteiten ontkend.

Mensenrechtenschendingen

Sinds de moord op de Saoedi-Arabische New York Times-journalist Jamal Kashoggi hebben de Verenigde Naties en westerse landen meer aandacht voor mensenrechtenschendingen in Saoedi-Arabië. Volgens het meest recente rapport van Human Rights Watch onderdrukt het land onder meer activisten, dissidenten en vrouwen. Ook is er sprake van martelingen in gevangenissen en krijgen verdachten vaak geen eerlijk proces.