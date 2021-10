‘Rusland levert pas voldoende gas als Moldavië meer afstand neemt van EU’

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom heeft Moldavië onder druk gezet om afspraken met de Europese Unie te ondergraven. De Russen zouden alleen bereid zijn het land voldoende goedkoper aardgas te leveren als Moldavië zijn vrijhandelsafspraken met de EU zou laten vallen en ook zou wachten met de hervorming van zijn energiemarkt. Dat meldt de Financial Times.

Gazprom en Moldavië onderhandelen al sinds september over een nieuw contract voor levering van aardgas. Sindsdien zijn die leveringen met ongeveer een derde afgenomen en eisen de Russen een prijs die twee keer zo hoog is als vastgelegd in het vorige contract.

Volgens de twee bronnen van de FT worden de onderhandelingen over gasleveranties door het Kremlin ingezet in een ‘breder spel’ rond het land, dat ingeklemd ligt tussen Oekraïne en Roemenië. Sinds vorig jaar vaart Moldavië onder president Maia Sandu een zeer pro-Europese koers, die afgelopen zomer door kiezers werd beloond met een grote verkiezingsoverwinning bij de parlementsverkiezingen.

Invloedssfeer

Rusland rekent het land tot zijn invloedssfeer en zou ook de voornamelijk Russisch sprekende bevolking in de separatistische regio Transnistrië willen beschermen.

Sinds het einde van de Koude Oorlog hebben de Russen sluipenderwijs de energievoorziening van Moldavië in handen gekregen. Zo staat de enige elektriciteitscentrale van het land in Transnistrië en is het Russische Gazprom meerderheidsaandeelhouder van het nationale gasbedrijf Moldovagaz.

De nieuwe regering van Moldavië kijkt nadrukkelijk naar het Westen voor hulp en ook is er een – nog niet operationele – gaspijpleiding aangelegd tussen Roemenië en de Oost-Europese dwergstaat met een kleine drie miljoen inwoners. De pijpleiding zou de vrijwel totale afhankelijkheid van Russisch gas aanzienlijk moeten verminderen.