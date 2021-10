Ronald Koeman ontslagen als trainer bij FC Barcelona

Ronald Koeman heeft zijn laatste wedstrijd bij FC Barcelona gecoacht. Een paar uur na het pijnlijke verlies in Madrid tegen Rayo Vallecano (1-0) is de 58-jarige trainer ontslagen door de Spaanse topclub.

Barcelona maakte het vertrek van Koeman in een kort bericht op de website bekend. „De voorzitter van de club, Joan Laporta, heeft hem geïnformeerd na de nederlaag tegen Rayo Vallecano. Ronald Koeman neemt donderdag afscheid van de ploeg. FC Barcelona wil hem bedanken voor zijn bewezen diensten en wenst hem succes in zijn carrière.”

Belaagd

Afgelopen zondag verloor Barcelona in het eigen stadion Camp Nou van aartsrivaal Real Madrid (1-2). Met 15 punten uit tien duels staat Barça momenteel op de teleurstellende negende plek. Bij het verlaten van de parkeergarage bij het stadion werd Koeman belaagd door boze supporters, die zijn vertrek eisten. Barcelona omschreef het gedrag van de fans zondagavond al als „gewelddadig en minachtend”.

Koeman hield zich na de wedstrijd in Madrid nog op de vlakte toen hem naar zijn toekomst bij Barcelona werd gevraagd. „Ik weet niet of mijn positie in gevaar is”, zei hij. „De nederlaag is niet het gevolg van onze houding of ons spel. Het niveau van het team is gedaald, maar we zijn zeer effectieve spelers kwijtgeraakt.”

Geruchten

Er waren al lange tijd geruchten over een mogelijk vertrek van de voormalige Nederlandse bondscoach. Koeman trad in de zomer van 2020 aan als trainer bij FC Barcelona maar werd al gauw geplaagd door tegenvallende resultaten. Afgelopen juni besloot FC Barcelona-president Joan Laporta nog om Koeman te laten blijven „na een periode van reflectie”.

Maar na de laatste verliezen, zoals ook de pijnlijke 3-0 nederlaag tegen Bayern München in de Champions League een week geleden, is er geen toekomst meer voor Koeman bij Barcelona.