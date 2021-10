Raadselachtige ‘selfies’ van fotograaf Marcel Bascoulard

Fotografie Marcel Bascoulard – Mysterious Selfies. T/m 13 nov bij Galerie Hamer, Amsterdam. Inl: galeriehamer.nl ●●●●●

Het leven van de Franse fotograaf (en begenadigd tekenaar) Marcel Bascoulard (1913-1978) begon en eindigde met geweld: zijn vader werd vermoord door zijn moeder (maar er zijn geruchten dat de zoon de dader was) toen Marcel Bascoulard 19 jaar oud was en hij kwam zelf ook door dodelijk geweld om het leven.

Zijn moeder werd na de moord op haar echtgenoot opgenomen in een inrichting, en sindsdien woonde en werkte Bascoulard in Bourges, een stad zo’n 200 kilometer onder Parijs. Hij verwierf er faam als tekenaar. Hij tekende de kathedraal en de plaatselijke monumenten, maar ook de omgeving en gewone stadsgezichten, altijd heel precies en zonder opsmuk, vaak zonder kleur). In Bourges was hij ook bekend als fenomeen: gehuld in vrouwenkleren, zich voortbewegend op een soort ligfiets, soms vergezeld door hond Bobby, was hij zowel mikpunt van spot als van stille bewondering.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Bascoulard enkele malen gearresteerd door de Duitse bezetter, maar ook steeds weer vrijgelaten: men wist niet wat aan te vangen met deze hedendaagse Diogenes, souverein levend als een hond, in ruïnes en bouwval, ongewassen en in lompen gehuld, niet gehinderd door schaamte.

Pose 7 (1971), zilverprint, 13,1×8,9 cm. Foto Marcel Bascoulard

Schaamte voelde hij misschien niet, maar Bascoulards foto’s verraadden wel gêne, die subtiele variant van de schaamte. Hij speurde niet zoals de Griekse filosoof met een lamp naar een echt mens, maar Bascoulard was wel altijd met een spiegeltje in zijn rechterhand op zoek naar liefde en genegenheid, naar familie, naar de medemens, naar zichzelf.

Een zoon verliest zijn vader, en kleedt zich daarna als vrouw, als moeder, hoe moeten we dat interpreteren? In de roman Moedervlekken van Arnon Grunberg wordt de vader van hoofdpersoon Otto (Oscar) Kadoke na het sterven van zijn echtgenote zelf moeder. Rouw en heling tegelijk – zo krijgt de zoon opnieuw een moeder, die tegelijk een transformatie en een wedergeboorte is. In het geval van Bascoulard: een zoon die zelf geen kinderen krijgt – ook niet als vrouw, een ultieme vorm van projectieve identificatie. Je kunt het gedonder ook vermijden door je niet voort te planten.

Selfies

Bascoulard maakte selfies, zoals dat tegenwoordig heet. Volgens de Self Psychology (een afsplitsing van het klassieke Freudiaanse denken, met als voornaamste protagonist Heinz Kohut) bestaan wij – dat wil zeggen: ons Zelf, of beter: ons tripartite Zelf – alleen in verhouding tot anderen. In die zin kan het maken van een selfie – de reeks zelfportretten waarmee Bascoulard in de jaren veertig een aanvang maakte, en die hij tot zijn dood in 1978 zou blijven produceren – louter bestaansrecht hebben als het werk wordt getoond. Tot wie anders richt de fotograaf zich immers?

Curieus is dat Bascoulard de foto’s niet zelf maakte, blijkbaar had hij vertrouwelingen of mensen zich heen die hem vastlegden: eerst als vastberaden en zelfverzekerd (bijna onverschrokken) feminien model, daarna als moederlijk type, gehuld in jurken en schorten, en uiteindelijk in outfits die hij deels zelf maakte. Die opzichtige jurken, van leer of andere harde materialen, doen denken aan de glamrock van de jaren zeventig. De kunstenaar is op de foto’s niet langer jong en vitaal, maar vermoeid en door het leven geslagen. De spiegel in zijn rechterhand dient vermoedelijk ook als een transitional object, zoals kinderen soms stenen of andere hoekige objecten bij zich dragen.

Onbevangen kijken naar de foto’s is onmogelijk

De reeks ‘selfies’ die Bascoulard sinds 1944 maakte is nu te zien zijn bij de in outsiderkunst gespecialiseerde Galerie Hamer in Amsterdam. Onbevangen kijken naar de foto’s is onmogelijk: ook wie niet de heftige biografie van de fotograaf kent, wordt onmiddellijk bevangen door de schitterende eenzaamheid van deze selfies. De foto’s zijn allen unica, want Bascoulard produceerde niet voor de kunstmarkt, sterker nog, volgens de verhalen smeet hij de foto’s voor de voeten van de inwoners van Bourges: zie mij.

Er zijn bij Galerie Hamer alleen zwart-witfoto’s van Bascoulard te zien, en dat zijn gelijk de mooiste werken in het oeuvre. Die leiden namelijk niet af (kleding, andere details) maar tonen de gehele enscenering, die consequent doorgevoerd is: Bascoulard gehurkt of staand (altijd wat voorover buigend), voor een eenvoudig huisje of ergens in de omgeving van Bourges (in bosjes, in het landschap). Ze zijn schitterend in hun consistente eenvoud.

Eenzaamste mens

Er is een directe lijn van de selfies van Bascoulard (en collega-vagebond Lee Godie) naar het werk van hedendaagse, beroemde fotografen als Cindy Sherman. Veel kanonnen in de kunst (naast Sherman ook Maurizio Cattelan, KAWS, Laurie Simmons) verzamelen outsiderkunst, en dan met name fotografie, tegenwoordig gepresenteerd onder de noemer ‘Photo Brut’. Die liefde voor outsiders laat zich makkelijk verklaren: de charme van de niet-gecorrumpeerde kunstenaarsziel is aantrekkelijk voor topkunstenaars, die voortdurend in de spagaat zitten tussen vraag en aanbod. De vermaarde Pinault-collectie bevat werk van Bascoulard, net als de ABCD-collectie van de grootste verzamelaar van het genre in Europa, Bruno Decharme.

Volgens Rudy Kousbroek was de dichter Jan Arends „de eenzaamste mens van de wereld”. Misschien was dat waar, maar dan was Marcel Bascoulard toch zeker de eenzaamste mens van Frankrijk. Als ik naar zijn selfies kijk schieten deze zinnen van Jacques Brel me te binnen: „Laisse moi devenir l’ombre de ton ombre, l’ombre de ton chien” (Laat me de schaduw van je schaduw worden, de schaduw van je hond). Zo is Bascoulard ook om het leven gekomen, gewurgd, in een van god verlaten plek, een uitgewoonde cabine van een truck, tussen de rotzooi, na een eenzaam hondenleven.

Het leven is een mysterie, zoveel is zeker, en hoe onkenbaarder het mysterie, hoe groter de schoonheid (dixit David Lynch). De selfies van Bascoulard herbergen alle geheimen van dit onbarmhartige, maar o zo prachtige, aardse bestaan.

