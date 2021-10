Polen krijgt miljoenenboete voor bestraffen rechters

Polen moet Brussel een boete van 1 miljoen euro per dag gaan betalen omdat het land weigert een omstreden ‘tuchtkamer’ voor rechters op te doeken. Woensdag legde het Europees Hof van Justitie het EU-lid de dwangsom op voor het negeren van een gerechtelijke uitspraak.

In juli oordeelde het Europees Hof dat Polen de tuchtkamer moet opschorten omdat die de onafhankelijkheid van de rechtspraak schendt en in strijd is met het EU-recht. Met de gepolitiseerde tuchtkamer worden in Polen kritische rechters financieel gestraft of uit hun ambt gezet.

Het opleggen van de boete komt op een pikant moment. Vorige week bespraken Europese regeringsleiders tijdens een topoverleg mogelijke financiële sancties van Brussel tegen Polen, vanwege het uitkleden van de rechtsstaat. Onder meer de Nederlandse premier Mark Rutte sprak zich uit vóór een strenge lijn. Omdat grote landen als Duitsland en Frankrijk terughoudender waren, lijkt het erop dat de Europese Commissie het conflict nog niet verder op scherp wil zetten.

Duidelijke sanctie

De boete van het Europees Hof in Luxemburg betekent dat er nu niettemin een eerste duidelijke financiële sanctie komt. Zorgen over de afbraak van de onafhankelijke rechtspraak in Polen zijn er in Brussel al jaren, maar het is nu voor het eerst dat het Hof, op verzoek van de Europese Commissie, om deze reden een dwangsom oplegt. Eind september beboette het Hof Polen al wel voor het negeren van een uitspraak in een conflict over een bruinkoolmijn nabij de Tsjechische grens.

Dwangsommen van het Europees Hof komen zelden voor en dat Polen er in één maand nu twee kreeg opgelegd, illustreert hoe hoog het conflict met dat land inmiddels is opgelopen. De omstreden tuchtkamer waarvoor Polen de boete krijgt, staat bovendien ook centraal in een omstreden uitspraak van het Poolse Constitutioneel Hof die begin oktober tot grote verontwaardiging in de EU leidde. Het Poolse Hof oordeelde onder meer dat het EU-land zich niets hoefde aan te trekken van bemoeienis uit Brussel en Luxemburg met benoemingen van nationale rechters – waaronder dus de uitspraak over de tuchtkamer.

Noodzakelijk

Volgens het Europese Hof is de boete noodzakelijk „om ernstige en onherstelbare schade aan de rechtsorde van de Europese Unie te voorkomen”. Vooralsnog weigert Polen de eerder opgelegde dagelijkse boete voor de bruinkoolmijn te betalen, waardoor ze Brussel inmiddels al circa 18 miljoen euro schuldig is. Blijft ze weigeren, dan kan de Europese Commissie de boete(s) gaan inhouden op EU-fondsen, waardoor Polen mogelijk tientallen miljoenen aan Europees geld misloopt.

Het is niet de enige manier waarop het rechtsstaatconflict voor Polen financiële consequenties begint te krijgen. Het plan waarmee het land aanspraak wil maken op miljarden uit het coronaherstelfonds is door de Europese Commissie nog altijd niet goedgekeurd – in reactie op zorgen over de onafhankelijke rechtspraak.

Ook dreigt Brussel gebruik te gaan maken van een nieuwe ‘rechtsstaattoets’, waarmee ze landen die niet voldoen aan bepaalde rechtstatelijke voorwaarden kan korten op EU-fondsen.