Philips' gloeilampenimperium komt in Nederland definitief ten einde

In Winterswijk lukte het altijd. Kreeg een andere Philips-fabriek een armatuur niet gemaakt, dan kon de speciale fabriek in Winterswijk het wél. „Daarom hebben ze het nog zo lang volgehouden”, aldus een ex-manager.

Het enige wat de drie jaar niet meer lukte, was winstgevend blijven. Vlak voor de zomer bleek dat de laatste Nederlandse lampenfabriek van wat ooit Philips was, daarom gaat sluiten. Komend voorjaar volgt ontslag voor de 94 werknemers van wat inmiddels Signify Winterswijk heet. De productie van op maat gemaakte, met de hand in elkaar gezette armaturen verhuist naar Polen.

De afgelopen jaren was volgens Signify-topman Eric Rondolat geprobeerd de financiële prestaties te verbeteren, maar dit lukte uiteindelijk niet. Daarmee was het voor het concern duidelijk; in de krimpende verlichtingsmarkt is Signify – het voormalige Philips Lighting – al jaren druk bezig op kosten te besparen om de winst op peil te houden.

Met de sluiting komt in Nederland een definitief eind aan het ooit enorme gloeilampimperium van Philips. Winterswijk was één van die lampenfabrieken die Philips in de jaren zestig aan de rand van het land opende, in plaatsen als Stadskanaal, Winschoten en Terneuzen, nadat het Noord-Brabant al had volgebouwd met fabrieken. In deze economisch achtergestelde streken lag personeel voor het oprapen.

In Winterswijk, de oostelijkste gemeente van Gelderland, was de textielindustrie de decennia ervoor totaal verdwenen. In 1965 smeekte het gemeentebestuur Philips bijna om een fabriek. Een lobbyist moest het concern bewerken. Met succes: Philips zag wel iets in de Achterhoek, waar het personeel juist door de textielindustrie technisch al goed geschoold was.

Economische redding

Wat volgde, was een economische redding van Winterswijk. De fabriek bood werk aan honderden mensen in het plaatsje, vaak afkomstig uit de textielindustrie. In de avonden, wanneer de productie van de dag niet was gehaald, werd regelmatig gebruik gemaakt van een flexibele schil van veelal Turkse en Marokkaanse vrouwen, die op deze manier iets bijverdienden.

Alleen het hogere management kwam nog van het hoofdkantoor in Eindhoven. Vaak ging het om wat jongere mensen. Of zoals de eerdergenoemde ex-manager – hij werkt nog altijd bij Philips en mag niet openlijk over Signify praten – het verwoordt: „In Eindhoven had je als manager veel concurrentie. Ik was in de dertig, op het hoofdkantoor zaten toen veel mensen van 50 met een zijscheiding. Daar kwam je niet tussen.”

Begin deze eeuw werd duidelijk dat de verlichtingswereld voor een grote verandering stond. Led-verlichting was in opkomst, veelal gemaakt in Azië. Oost-Europa werd een aantrekkelijke productielocatie. Al vanaf 2007 verlieten volgens de voormalig directeur mensen het bedrijf uit angst voor een aanstaande sluiting.

Toch zouden in de jaren daarna vooral andere fabrieken de gevolgen van de veranderende markt merken. De grote Philips-locatie in Turnhout, net over de Belgische grens bij Tilburg, begon geleidelijk te krimpen door jaarlijks honderden mensen te ontslaan. Terneuzen en Stadskanaal sloten. Winschoten werd verkocht aan een Duits concern. Maarheeze verloor bijna alle productie – vandaag de dag resteren enkele tientallen 3D-printers die armaturen maken.

Kleine series, gekke vormen

Door de speciale armaturen die ‘Winterswijk’ maakt, kon de fabriek het nog vrij lang volhouden. Het is geen massaproductielocatie. In feite schroeven mensen er de lampen op tafels in elkaar. Het gaat om speciale lampen, die voor klanten net weer wat anders moeten zijn dan machinale productielijnen aankunnen: kleine series, gekke vormen. Maar dat ze het nu toch afleggen tegen Polen, kwam voor de werknemers in Winterswijk niet onverwacht. De laatste jaren was ook hier het personeelsbestand flink uitgedund.

De sluiting is relatief rustig ontvangen. Geen paniek zoals in 1965, toen de textiel verdween – Winterswijk is al lang niet meer afhankelijk van die ene fabriek. Het bedrijventerrein had vanwege nieuwkomers toch al behoefte aan uitbreiding.

Er heeft zich in Winterswijk bovendien een typisch 21ste-eeuwse grote werkgever aangediend. Wie na Signify weer aan de slag wil, kan straks beginnen in het nieuwe distributiecentrum voor online bestellingen bij de succesvolle kampeerwinkel Obelink.