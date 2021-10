Oranje Leeuwinnen omzeilden sancties met Russische charter

Het Nederlandse vrouwenvoetbalelftal heeft een Russisch vliegtuig moeten huren om in de Wit-Russische hoofdstad Minsk te kunnen komen. De Oranjevrouwen speelden daar dinsdagavond een WK-kwalificatiewedstrijd tegen het nationale elftal. Wegens sancties tegen Wit-Rusland zijn er geen reguliere vluchten vanuit Europese hoofdsteden naar Minsk.

De Oranjevrouwen vlogen zondag van Larnaca op Cyprus – waar ze op 22 oktober tegen het nationale elftal hadden gespeeld – naar Minsk. Ze maakten gebruik van een gecharterd toestel van de Russische maatschappij Severstal Aircompany, een dochterbedrijf van het Russische staalconcern Severstal. Hetzelfde toestel, een Sukhoi Superjet 100-95B met 93 stoelen, vloog dinsdagochtend vanuit thuisbasis Tsjerepovets naar Minsk, en bracht de Nederlanders daarna rechtstreeks van Minsk naar Amsterdam.

De Europese Unie heeft diverse sancties opgelegd aan Wit-Rusland, onder meer voor de luchtvaart. Het regime van machthebber Aleksandr Loeskasjenko, bondgenoot van de Russische president Poetin, is verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen. In mei kaapten de autoriteiten een Ryanair-vlucht van Athene naar Vilnius boven Wit-Rusland om een blogger te kunnen arresteren. De EU verbood het Europese luchtruim voor de Wit-Russische maatschappij Belavia. Europese maatschappijen mijden het Wit-Russische luchtruim. KLM deed dat overigens pas na een dringende oproep van premier Rutte.

Lees ook deze reconstructie van de gekaapte Ryanair-vlucht

Formeel geldt er geen beperking om vanuit de EU naar Wit-Rusland te vliegen als de vlucht wordt uitgevoerd door een derde land, zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. „In dit geval geldt Rusland als derde land.”

Het inhuren van een Russisch vliegtuig „was de enige manier om in Minsk te komen”, zegt KNVB-woordvoerder Maurice Ouderland, die meereisde met de Oranjevrouwen. Zelfs met een Russisch vliegtuig golden nog beperkingen: de vlucht van Cyprus naar Wit-Rusland moest flink westelijk uitwijken om het luchtruim van Oekraïne te mijden. Wit-Rusland accepteert geen vluchten vanuit Oekraïne. Uitwijken naar een andere, beter bereikbare speelstad was volgens de KNVB geen optie.

Landen waar iets mis is

„Niemand vindt dit ideaal”, zegt Ouderland. De extra kosten wil hij niet delen, maar „het zal niet goedkoop zijn geweest.” Vooraf heeft de KNVB contact gehad met het ministerie van Buitenlandse Zaken over de veiligheid van de speelsters. „Dat doen we altijd, niet alleen bij landen waar iets mis mee is.”

Vooraf was ook door de KNVB besloten om in Minsk geen uitspraken te doen over de situatie in Wit-Rusland. „We kwamen daar om te voetballen.” FIFA en UEFA bepalen welke landen deelnemen aan een WK, daar kunnen nationale bonden weinig aan veranderen. „We hebben een speelplicht, als we niet waren gegaan had ons dat drie punten gekost.” De komst van de Oranjevrouwen kan voor mensen daar ook een hart onder de riem zijn, volgens Ouderland.

Ook sporters lijden onder de Wit-Russische repressie. In augustus, op de Olympische Spelen in Tokio, wist atlete Kristina Timanovskaja ternauwernood aan haar begeleiders te ontsnappen. Andere sporters die zich uitspraken tegen het neerslaan van demonstraties, zijn gearresteerd.

De spelersgroep heeft onderling wel gesproken over de politieke situatie in Wit-Rusland, zei linksback Merel van Dongen dinsdag op Schiphol tegen de NOS. „Ik heb me afgevraagd of ik moest gaan, maar ik denk dat het ons meer heeft opgeleverd door wel te gaan. We hebben met de OneLove-badge gespeeld, ik denk dat dat een heel mooi signaal is dat heel veel kan bijdragen.”