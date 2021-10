Ons eeuwige gevoel van verlies bezongen

Klassiek Música Temprana Melancolía ●●●●●

Al in het eerste lied wordt de toon gezet voor het album Melancolía van Música Temprana: de verteller zal zich wassen in de baden van liefde en verdriet, die zo innig met elkaar verbonden zijn, en die – suggereert hij of zij – hetzelfde water bevatten. Het knagende gevoel dat weemoed heet, een verloren of onvervuld verlangen, verlies – het is allemaal te vinden in liederen die rond 1500 aan het Spaanse hof werden gezongen, en in het magistrale ‘El Canto de la Sibila’, een eindtijdvisioen van een vrouwelijke profeet.

Artistiek leider Adrián Rodríguez Van der Spoel heeft met zijn Música Temprana andermaal een prachtige verzameling liederen bijeengebracht, die wonderwel passen bij een tijdperk waarin menigeen op zichzelf teruggeworpen wordt, een verlies aan gemeenschapszin ervaart. In vijfhonderd jaar lijkt er aan de mens nog niet veel veranderd: dat kan zorgen baren of troosten. Maar Música Temprana bewijst dat we in ons verdriet en gemis tot grote hoogten van schoonheid en contemplatie kunnen stijgen.