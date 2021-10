OM: zeker 33 personen overleden na kopen verboden zelfdodingsmiddel

Er zijn zeker 33 personen overleden na een verboden zelfdodingsmiddel te hebben gekocht. Dat heeft het Openbaar Ministerie woensdag gezegd tijdens de pro-formazitting in de strafzaak tegen Alex S., een man die in juli werd opgepakt omdat hij zelfdodingsmiddelen aan honderden mensen zou hebben verkocht. De 28-jarige, lid van de Coöperatie Laatste Wil (CLW), zegt te hebben gehandeld uit solidariteit met zieke en bedlegerige mensen.

Zijn voorlopige hechtenis wordt geschorst, op voorwaarde dat hij het middel niet meer zal verkopen en dat hij zich meldt bij de reclassering en een psycholoog. S. mag ook geen contact hebben met andere verdachten in de zaak tegen CLW.

Het OM dacht aanvankelijk dat S. het middel had geleverd aan zes personen die daarna zijn overleden. Dat blijken er nu 33 te zijn. Het overlijden van ieder geval vijftien personen kan in direct verband worden gebracht met Middel X. De overledenen variëren in leeftijd van 41 tot 82 jaar oud. Zelf lijdt S. aan morbide obesitas en depressies. Hij zegt een maagverkleining te willen om van zijn extreme overgewicht af te komen, maar die ingreep kon vanwege zijn hechtenis niet plaatsvinden. Hij verwacht binnenkort bedlegerig te worden. „Ik heb altijd het laatste-wil-middel gewild als ik bedlegerig zou worden en niet meer voor mezelf zou kunnen zorgen”, aldus S. tijdens de zitting. Hij zegt te hebben gehandeld uit solidariteit met mensen „in een soortgelijke situatie”. Hij is het er niet mee eens dat hij strafrechtelijk wordt vervolgd: „Wij zijn geen bezit van iemand anders, wij mogen ons eigen lot bepalen.”

Coöperatie

Coöperatie Laatste Wil is een organisatie die zelfdodingsmiddelen beschikbaar wil stellen aan volwassenen die vinden dat hun leven niet langer moet voortduren. De coöperatie heeft in het voorjaar de Nederlandse Staat voor de rechter gesleept vanwege de strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding. CLW wil dat die komt te vervallen en dat zelfdodingsmiddelen legaal beschikbaar worden. Het alternatief, stelt CLW, is dat mensen met die hun leven voltooid vinden nu op een gruwelijke manier aan hun einde komen.

De oprichter en voorzitter van CLW, de 73-jarige Jos van Wijk, werd vorige maand opgepakt. Hij wordt verdacht van „deelneming aan een criminele organisatie die als oogmerk heeft het plegen en/of beramen van het misdrijf hulp bij zelfdoding”.

Met medewerking van Kim Bos.

