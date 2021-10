OM: Poolse man die omkwam bij Haags tramincident had flink gedronken

De Poolse man die is omgekomen bij een tramongeluk in Den Haag had te veel alcohol gedronken. Uit toxicologisch onderzoek blijkt dat hij een alcoholpromillage van 3,6 in zijn bloed had, zo bevestigt justitie woensdag na berichtgeving van Omroep West. Een promillage van 3,6 staat gelijk aan zo’n vijftien glazen alcohol. Bij een promille van 0,5 (ongeveer twee glazen) is het verboden om te rijden.

De 39-jarige man kwam vorige week maandag om het leven na een incident in de Haagse wijk Ypenburg. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt een 15-jarige jongen van een doodslag, omdat hij de man zou hebben geduwd. Op dat moment kwam er een tram aangereden. Daar belandde de Pool onder, waarna hij aan zijn verwondingen stierf. Volgens het OM was de jongen zich bewust van de situatie en de naderende tram. De rechter-commissaris heeft vorige week bepaald dat de verdachte twee weken langer in voorarrest moet blijven.

Justitie onderzoekt de exacte toedracht van het incident nog. Het is onduidelijk of er ruzie was tussen de jongen en de man. Eerder stelde een woordvoerder dat de man de 15-jarige verschillende keren benaderde. De jongen was mogelijk samen met een andere 15-jarige en een 18-jarige. Zij zijn mogelijk weggelopen na het incident; het OM verdenkt hen van „het verlaten van een hulpbehoevende” maar niet van het veroorzaken van een dodelijk incident.