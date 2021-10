Naar de Maas duwen en terug

Er komt steeds meer aandacht voor dementie. Zo veel, dat ik mijn moeder (90) maar niet kan vergeten, hoezeer ik ook mijn best doe. In de bioscoop draait de film The Father met in de hoofdrol een naar het schijnt geweldige Anthony Hopkins als dementerende vader. Ik bracht het nog niet op om ernaartoe te gaan, ik kende het verhaal al wel. De vriendin, die wel ging, zei achteraf dat ik misschien nog wel moet gaan.

De menselijke geest is een wonderlijk iets. Toen we mijn moeder aan het begin van corona niet meer konden zien en ze van tehuis naar tehuis werd gesleept, kwam ik in actie. Achteraf bezien lijkt het alsof ik in mijn woede over de opgelegde maatregelen mijn laatste restje aandacht had verstopt.

Mijn broer en zus die dichterbij wonen, zeggen dat ze nu weer in een mindere fase zit, dat ze medicatie krijgt die haar suf maakt. Mijn eerste reactie op dit soort berichten is altijd boosheid.

‘Waarom maken ze haar suf?’

Inmiddels denk ik: suf is ze beter af.

‘Suf’ is beter dan weten dat je alles vergeet, niet meer zeker weten wie je eigenlijk vergeten bent en heel erg je best doen voor bezoek dat vaak ook niet weet wat ze met je aan moeten. Ja, wandelen naar de Maas. Naar de eenden en bootjes in het water kijken, dan de rolstoel keren en weer terugduwen naar de vormeloze nieuwbouw.

Lucie van Roosmalen (6) en Leah van Roosmalen (4) voeren af en toe bijna surrealistische gesprekken met elkaar over mijn moeder en kijken dan over hun schouder om te controleren of ik ze wel hoor. „Weet je wie we ook nog op deze tekening moeten tekenen?”

„Nee?”

„Oma Velp…!”

„Die mogen we niet vergeten.”

„Nee, want die is er ook nog…”

Lucie van Roosmalen kwam gisteren zo’n tekening brengen.

Daar zat ze dan, rechtsboven naast de zon en de maan, schuin onder een boom. In een enorme rolstoel, met een grote bos krullen op haar hoofd. De rolstoel die er bij het laatste bezoek opeens was, heeft enorme indruk gemaakt. Vooral omdat Leah van Roosmalen door mijn moeder op schoot werd getrokken en daar niet meer af mocht.

Ik bekeek de tekening.

„Oma Velp”, wees Lucie van Roosmalen trots.

„Waarom heeft ze zoveel haar?”, vroeg ik.

Ze haalde haar schouders op.

„Maakt niet uit toch? Ze krijgt toch geen bezoek.”

Daarna Leah van Roosmalen, vanaf afstand: „Het is te ver, we hebben geen tijd.”

