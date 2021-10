Moederbedrijf Blokker en Intertoys verkoopt budgetwinkelketen Big Bazar

Terwijl de voorbereidingen voor een beursgang in volle vaart zijn, neemt het moederbedrijf van huishoudketen Blokker afscheid van één van zijn winkelformules. Het gaat om koopjesketen Big Bazar, zo maakte de Mirage Retail Group woensdag in een verklaring bekend. Welk bedrag met de transactie is gemoeid, wil het bedrijf niet kwijt. De koper is een pas opgerichte firma genaamd BB Retail, die is geregistreerd door de familie Kooistra uit het Friese Dokkum. Zij specialiseren zich in de verkoop van restpartijen. BB Retail neemt alle 135 winkels van Big Bazar in Nederland en België over, inclusief al het personeel. De verwachting is dat de verkoop begin november wordt afgerond.

Dat Mirage (636 miljoen euro, 9.500 werknemers) afscheid neemt van Big Bazar is omdat de keten volgens de verkoper niet goed aansluit bij de andere dochterbedrijven. Naast Blokker bezit Mirage ook speelgoedketen Intertoys en elektronicazaak BCC. Die bedrijven hebben allemaal een „omnichannel toekomstvisie”: naast fysieke winkels kunnen klanten er ook via internet bestellingen plaatsen. Big Bazar heeft zo’n online winkel niet.

Lees ook: Hoe overleven winkelketens tijdens de lockdown?

Vanwege „zijn ervaring en uitgebreide netwerk” in de koopjesmarkt is de familie Kooistra daarom op dit moment een betere eigenaar voor Big Bazar, zo concludeert Mirage in een toelichting op de verkoop. Kooistra Opkopers richt zich namelijk precies op de producten die Big Bazar in zijn winkels aanbiedt: meer dan de helft van het assortiment van de koopjesketen kost 5 euro of minder.

Boedel van omgevallen bedrijven

De producten waarin Kooistra handelt, zijn vaak partijen waarvan een deel beschadigd is, of goederen die de eigenaar niet meer kan verkopen. Ook koopt het handelsbedrijf de boedel van bedrijven die zijn omgevallen. De handelaar richt zich op „alle denkbare branches”, van kleding en schoenen tot levensmiddelen, klusproducten en drogisterijartikelen. Zo kocht Kooistra Opkopers zeventien vrachtwagens met overgebleven producten uit de webshop van V&D, nadat de warenhuisketen eind 2015 omviel. In het verleden had het bedrijf ook eigen winkels, waar het producten verkocht van C1000, nadat de supermarkt door concurrent Jumbo werd overgenomen.

Het is niet voor het eerst dat Mirage een deel van het bedrijf verkoopt aan een partijenhandelaar. Begin vorig jaar nam het concern afscheid van de 129 zwaar verlieslijdende Blokker-winkels in België, die werden overgenomen door opkoper Dirk Bron. Dat bleek geen succes. Kort na de transactie bleek dat Bron verdacht werd van fraude, eind 2020 ging de Belgische tak failliet. Bij de verkoop van Big Bazar zijn maatregelen getroffen om zo’n scenario te voorkomen. In de koopovereenkomst staan „garanties voor de zelfstandige voortzetting van het bedrijf en de werkgelegenheid”, meldt Mirage in de toelichting. Op de inhoud wil een woordvoerder van Mirage niet ingaan.

De Mirage Retail Group ontstond in 2019 toen ondernemer Michiel Witteveen Blokker en Big Bazar overnam van de familie Blokker. In de jaren erna voegde hij daar via overnames de andere winkelketens aan toe. Witteveen wil Mirage naar de beurs brengen, naar verwachting ergens volgend jaar.