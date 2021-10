Welke maatregelen kunnen we verwachten? Meer inzet van coronapas ligt voor de hand

Moeten nieuwe maatregelen om het coronavirus tegen te gaan zich vooral richten op de ongevaccineerden? Of moet de samenleving als geheel zich weer beter aan de gedragsregels houden?

Bijna 82 procent van de Nederlanders vanaf 12 jaar is gevaccineerd, maar de coronacrisis is niet voorbij. Na de versoepelingen begon het aantal besmettingen te stijgen. Nu gaat de zorg voor coronapatiënten in sommige ziekenhuizen alweer ten koste van andere medische ingrepen.

Het OMT komt donderdag bijeen om te adviseren over de maatregelen. Komende dinsdag maakt het kabinet de maatregelen bekend. Wat zijn de mogelijkheden nog?

Vrijheden beknotten van ongevaccineerden

Demissionair CDA-minister Hugo de Jonge liet deze week in afwachting van het OMT-advies nog weinig los over scenario’s waar het kabinet aan denkt. Specifiek optreden tegen ongevaccineerde mensen behoort wel tot de mogelijkheden, zei hij tegen de NOS. „Het overgrote deel van de coronapatiënten is niet gevaccineerd. Als je dat weet, moet je je daar ook toe verhouden. De maatregelen moeten dan gericht zijn op de groep die je bescherming wilt bieden.”

Vooral meer inzet van de coronapas ligt voor de hand. In Italië moeten werkgevers coronatoegangsbewijzen controleren. Zo’n plicht is in Nederland pas na een wetswijziging mogelijk. Italianen betalen zelf de tests, in Nederland zijn ze nog gratis.

De huidige wet biedt al wel de mogelijkheid de pas in het hoger onderwijs te verplichten. Hoogleraar infectieziektepreventie (Radboud UMC) en OMT-lid Andreas Voss twijfelt of praktisch gezien alle scholieren wel elke dag getest kunnen worden. „Je moet dan echt over andere manieren van testen, zoals zelftesten, nadenken.” Dan nog is het de vraag of de pascontrole in het onderwijs wenselijk is. „Scholieren zijn bij uitstek een groep die je aan de gang wilt houden.”

Voss vindt uitbreiden van het toegangsbewijs persoonlijk „wenselijk” en noemt de sportscholen als voorbeeld. Ongevaccineerden moeten zich wel laagdrempelig kunnen testen om toegang te krijgen, vindt hij. „Mensen moeten op een of andere wijze een coronatoegangsbewijs kunnen krijgen. We kunnen het ons niet veroorloven te zeggen: ik neem geen vaccin én ik laat me niet testen. Ook als testen door enkelen als moeilijker wordt ervaren.”

Van het 2G-beleid – alleen toegang voor genezen of gevaccineerde personen – is Voss, net als enkele andere OMT-leden die zich donderdag in de media roerden, geen voorstander. „Ik vind het goed beleid, maar het sluit mensen uit.” De groep ongevaccineerden bestaat volgens de hoogleraar niet alleen uit mensen die bewust kozen om geen inenting te halen. Sommigen kunnen om medische redenen geen vaccinatie halen.

Weer beperkingen voor iedereen

Om de virusverspreiding tegen te gaan, kan het kabinet ook beperkingen herinvoeren of uitbreiden. Denk aan een maximum van het aantal personen dat thuis op bezoek mag komen, tegelijkertijd in een winkel mag zijn of aan de cafés eerder sluiten. De vraag is of dit soort kleinere ingrepen genoeg zijn om nu snel het verschil te maken.

Het OMT opperde in eerdere adviezen de anderhalve meter weer in te voeren op evenementen, ondanks het gebruik van het coronatoegangsbewijs. Een ander veelgehoorde mogelijkheid is het herinvoeren van de mondkapjesplicht, nu alleen nog vereist in het openbaar vervoer. Dat is een zichtbare maatregel, die ook aanzet tot het naleven van de andere basisregels.

Lees ook:Coronapas is niet het einde van de epidemie

Een landelijke lockdown of avondklok is deze winter waarschijnlijk niet nodig, zei OMT-voorzitter Jaap van Dissel in het AD. Een lokale variant, waarvoor Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg pleitte, stuit net als andere regionale maatregelen op praktische problemen. In een klein land als Nederland is een ‘open’ gemeente nooit ver weg, klonk het toen regionale maatregelen eerder voorgesteld werden. En hoewel sommige gemeenten er gemiddeld genomen goed voor lijken te staan, kennen grote steden wijken waar de vaccinatiegraad lager ligt dan het landelijke gemiddelde. Ook daar is de verspreiding onder groepen ongevaccineerden een risico.

Wat ook kan: beter aan bestaande regels houden

Nederland, zegt Voss, heeft „meer vrijheid genomen dan verkregen is”. „Er wordt nog steeds gevraagd om waar nodig afstand te houden, waar mogelijk thuis te werken en ons aan vele andere gedragsregels te houden. Toch zie ik ze verdwijnen.”

Uit gedragsonderzoek van het RIVM blijkt dat het steeds moeilijker wordt afstand te houden, te testen bij klachten, thuis te werken en handen te wassen. Dat is ook een effect van het vaccineren. De helft van de gevaccineerden zegt minder afstand te houden na hun inenting.

Ook laten minder mensen zich testen na een vaccinatie, terwijl ook gevaccineerden het coronavirus nog kunnen oplopen en kunnen doorgeven. Volgens OMT-lid Andreas Voss valt bij de controle van de coronatoegangsbewijzen, en de handhaving daarop door gemeenten, ook nog veel te winnen.

Nederland moet weer doen „wat we afgesproken hebben”, zegt Voss. „En als daar goed toezicht voor nodig is, moeten we goed toezicht regelen. Tot en met maart volgend jaar zullen we nog echt te maken hebben met doorgaande transmissie van het virus in dit eindstuk van de pandemie.”