Leveringsvergunning energiebedrijf Welkom Energie ingetrokken

De leveringsvergunning van energiebedrijf Welkom Energie wordt met ingang van 1 november door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) ingetrokken. Dat meldt de toezichthouder woensdag. De intrekking betekent dat het energiebedrijf geen elektriciteit en gas meer aan consumenten en kleinverbruikers mag leveren en dat alle lopende contracten worden beëindigd. Het bedrijf had ongeveer 90.000 klanten.

Welkom Energie is door de hoge gasprijzen in financiële problemen gekomen en wordt hoogstwaarschijnlijk binnenkort failliet verklaard. ACM vreesde dat hierdoor de energielevering aan klanten in gevaar zou komen en heeft daarom de vergunning van het bedrijf ingetrokken. Alle klanten worden overgenomen door Eneco en hoeven volgens de ACM niet bang te zijn voor een onderbreking in de levering van stroom of gas.

Het is voor het eerst sinds de stijging van de gasprijs dat de ACM een vergunning van een energiebedrijf intrekt. Eneco had op 15 oktober al een verzoek tot overname ingediend bij de ACM. Vanaf 1 december mogen klanten die een contract hadden bij Welkom Energie beslissen of ze bij Eneco willen blijven of zelf een andere energieleverancier gaan kiezen. Eneco waarschuwt daarbij wel dat klanten van Welkom Energie bij Eneco door de gestegen gasprijs meer gaan betalen voor hun energie. Wie nog geld te goed heeft van Welkom Energie ziet dit door het mogelijke aanstaande faillissement waarschijnlijk niet meer terug.

