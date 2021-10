Pop Lana Del Rey Blue Banisters ●●●●●

De Amerikaanse zangeres Lana Del Rey is haar eigen concurrent. Na rijke albums zoals Norman Fucking Rockwell! (2019) en Chemtrails Over The Country Club (2021), volgt het achtste, iets minder overrompelende Blue Banisters.

Del Rey heeft alles mee: een mysterieus laag timbre, spannende teksten, en een talent voor elegante melodieën. De vraag is hoe de kwaliteiten worden verpakt. Dat deed ze, zeven albums lang, met een combinatie van nostalgie en actualiteit: piano en strijkers verwijzen naar het verleden, een enkele hiphopbeat naar het heden. Het eerste deel van Blue Banisters klinkt uitgewerkt, met nieuwe glans voor elk liedje (zoals galmende orgels en fraaie dubbelzang). Maar de laatste vijf nummers, met slechts prevelende zang en pianoakkoorden, blijven vaag.

Er zijn uitschieters, zoals het expressieve ‘Black Bathing Suit’, en het verrassende ‘Dealer’ (van een nooit uitgebracht album met Last Shadow Puppets), waarin Miles Kane een gemene man vertolkt, en Del Rey met wanhopige kreten de languissante sfeer doorbreekt.