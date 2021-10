Boer Dijkstra moet zijn 60.000 kippen vergassen vanwege de vogelgriep. „Och, daar gaan ze”

Om stipt 14 uur stapt een man in fel gele overall in een shovel op het erf van biologische pluimveehouder Sijds Dijkstra. Hij rijdt het apparaat naar de achterkant van de kippenstallen en verdwijnt even uit het zicht. Een paar minuten later is hij terug. Langzaam kantelt de laadbak boven een grijze container.

„Och, daar gaan ze”, zegt Dijkstra (64), die vanaf het randje van zijn erf in het buitengebied van Zeewolde de shovel in de gaten houdt. Honderden levenloze kippen glijden in de afvalbak.

Nadat op maandagnacht bij Dijkstras’ kippen de vogelgriep is vastgesteld, kondigde het ministerie van Landbouw een landelijke ophokplicht aan: commerciële pluimveehouders in Nederland moeten hun dieren binnenhouden en beschermen. Zes pluimveebedrijven in een straal van drie kilometer van Dijkstra’s bedrijf worden getest op het virus.

Dode wilde vogels

Signalen dat het virus de kop weer zou opsteken waren er al langer. In Noord-Nederland werden dode wilde vogels gevonden. En ook in buurland Duitsland zijn besmette vogels aangetroffen.

Oktober vorig jaar werd het virus bovendien al eens aangetroffen bij dode zwanen in de regio Utrecht. Ook toen werd een ophokplicht ingesteld die in juli van dit jaar is opgeheven. Maar de angst dat het virus snel weer terug zou komen, bleef.

Voor Dijkstra en zijn dochter Annemijn (29), die de dieren verzorgt, kwam de uitbraak onverwacht. De familie Dijkstra heeft twee biologische pluimveehouderijen: op het ene terrein houden ze 36.000 dieren, op het andere 24.000. Ook hebben ze 40 hectare land waarop ze pompoenen, aardappelen en tarwe verbouwen.

Om virussen en bacteriën buiten de deur te houden, bezoeken Dijkstra en zijn dochter geen collega-kippenhouders

In oktober waren er nog bloedmonsters afgenomen bij de kippen, zegt Annemijn Dijkstra, die in mei dit jaar stopte als advocate om zich volledig te richten op het bedrijf van haar familie. „Alles was in orde.” Sterker: de 36.000 kippen vormden een uitstekende lichting en legden meer eieren dan gemiddeld. Ruim 33.000 per dag. Van biologische kwaliteit: 3 sterren.

Om virussen en bacteriën buiten de deur te houden, bezoeken Dijkstra en zijn dochter geen collega-kippenhouders. Na stalbezoek douchen en kleden ze zich standaard om. En klanten die eieren afnemen, worden nooit op het erf ontvangen, zegt Sijds Dijkstra.

Toen maandagochtend 8 uur een medewerker de stallen van de 36.000 kippen inspecteerde, leek er aanvankelijk niks aan de hand. In compartiment één en twee zaten de kippen er vredig bij. Maar toen de medewerker het derde deel binnenliep, schrok hij. Meerdere dode kippen. En een deel van de levende kippen leek in shock, en zat er roerloos.

Een ingeslopen vos? Nee. De kippen waren niet gebeten.

Tocht? Kippen die door een openstaande deur kou hadden gevat en overleden? Onmogelijk. Alles zat potdicht.

24.000 kippen

Het zou toch niet weer.. In 2013 werden Dijkstra’s kippen geveld door de vogelgriep. Vanachter de keukentafel zag hij toen hoe een shovel 24.000 dode kippen in een container kieperde, een beeld dat hem niet meer losliet. Sindsdien verzekert hij zijn kippen steevast voor vogelgriep.

Wat nu opviel: de situatie verslechterde snel in de loop van de dag. En toen Annemijn en Sijds Dijkstra later op de dag weer terug de stal ingingen, waren er nog meer dode kippen. Annemijn Dijkstra: „Het ging zo snel.”

Bezoekjes van verschillende dierenartsen, en later die maandag, van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit boden de verklaring. Dinsdagochtend om 5 uur belde een medewerker van de NVWA en vertelde Sijds Dijkstra wat hij eigenlijk al bang voor was: zijn kippen hadden ‘Aviare Influenza’, de vogelgriep. „En dan begint het hele circus.”

Dinsdag om 8 uur ’s ochtends stond het team van de NVWA op de stoep. De deuren van de stallen werden dichtgetaped. Een gastank werd voor gereden. Alle nog levende kippen werden vergast en 130.000 eieren werden weggegooid. Een taxateur maakte een „beperkte” schatting van de vergoeding, die Dijkstra krijgt voor de kippen en een deel van het voer.

In het andere pluimveebedrijf van de familie Dijkstra werden de kippen ook getest, de resultaten zijn nog niet bekend. Annemijn Dijkstra: „Ik ga ervan uit dat de kippen daar niet besmet zijn.”

De komende twee weken blijven de stallen dicht. Daarna moet de boel schoongemaakt worden. Daarna kan er getest worden met ‘proefkippen’, eerst 25 stuks, om er zeker van te zijn dat het virus niet meer aanwezig is in de stal.

Aan stoppen denkt Sijds Dijkstra niet. De vogelgriep hoort helaas bij het ondernemersrisico van een pluimveehouder, zegt hij - en is bijna onvermijdelijk. Hij wijst naar z’n dochter, en elders in de woonkamer zit zijn zoon: „Ik heb genoeg opvolgers die dit bedrijf willen overnemen.”