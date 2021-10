‘Je kunt hier eerlijk zijn over wat je voelt, emotie tonen’

‘Bekende mensen vind ik interessant en spannend. Vroeger dacht ik dat dat geen normale mensen zijn, maar daar ben ik van teruggekomen. Het zijn bijzondere, gewone mensen. In 2018 ben ik begonnen om met bekende mensen selfies te maken. Voor de grap. Inmiddels is het een hobby geworden. Ik post de foto’s op mijn instagramaccount @selfiesafari1.

Soms kom ik ze toevallig tegen, soms spreek ik af. Soms ga ik naar een optreden. Af en toe word ik uitgenodigd op een verjaardag of zo. Bekende mensen hebben vaak weer bekende vrienden, dan schiet het lekker op.

Mijn leven is nu zo anders dan in Soedan. Nu is Soedan even in het nieuws vanwege de staatsgreep, maar grote delen van het land zijn altijd onveilig. Het is een land zonder vrijheid.

Ik ben de zesde van de tien kinderen van mijn moeder. Ik voelde me prima in het gezin. Terugkijkend kreeg ik weinig aandacht, net als de andere kinderen trouwens. Maar ik had daar geen last van.

Problemen begonnen toen ik als vrijwilliger ging werken voor een partij die Soedan wilde bevrijden van de dictatuur. De partij werd verboden en we moesten vluchten. Ik vertrok in 2016.

Ik ben gekomen zoals iedereen komt. Met de vrachtwagen, auto, bus over land naar Libië en dan verder. Het is overleven. Vooral Libië. Ik heb daar gewerkt als lasser tot ik de overtocht naar Italië kon betalen – ja, met zo’n rubberboot met veel te veel mensen die je regelmatig in de krant ziet. Je kan pech hebben; dan word je onderschept of zinkt de boot. Je kan geluk hebben, dan word je onderweg opgepikt en haal je Italië. Ik had geluk. Ik heb een selfie gemaakt in die boot. Ik zag er toen heel anders uit dan nu. Angstig en onzeker.

Onderweg heb ik wel altijd geprobeerd om contact te leggen. In elk land waar ik doorheen kwam, leerde ik het volkslied. Mensen vinden het leuk als je interesse toont in hun land en helpen je dan sneller. Ik ken twaalf volksliederen.

Ik wilde naar Engeland, maar kwam uit in Nederland. In Ter Apel vertelde ik wie ik was, waarom ik daar was en hoe de reis was gegaan. Eerst kreeg ik geen verblijfsvergunning. Ik ging van asielzoekerscentrum naar asielzoekerscentrum. Soms kreeg ik ruzie met de jongeren daar. Iedereen heeft veel meegemaakt, je zit dicht op elkaar. Het is makkelijk ruzie krijgen. Toen ik een verblijfsvergunning kreeg, woonde ik in het azc Utrecht. Een studio vinden in Utrecht bleek heel lastig.

Ik heb het idee dat mensen hier me beter begrijpen dan in Soedan

Via via kwam ik in een studentenhuis terecht, in het centrum. We hebben een tuin met een perenboom en kippen. Ik woon hier nu drie jaar, met tien lieve huisgenoten. Het zijn allemaal jonge mensen met dromen en ambitie. Net als ik. Ze studeren allemaal aan de universiteit – rechten, journalistiek, medicijnen – dus ze spreken de taal meer dan perfect. Van hen leer ik veel. Ze helpen me als ik teksten moet schrijven in het Nederlands. Ik doe een theateropleiding.

Niet dat ik altijd acteur wilde worden. Maar toen ik nog in het azc Utrecht woonde, leerde ik mensen van het theaterconcept Wijksafari kennen, waarin acteurs samen spelen met bewoners uit een buurt. Het is bedacht door Adelheid Roosen. Ik heb meegedaan en dat was ontzettend leuk om te doen. Er kwamen veel bekende mensen kijken, ik heb veel selfies verzameld. Een regisseur zag me optreden en vroeg me voor zijn voorstelling Caligula. We speelden in heel Nederland. Toen wist ik: theater is mijn ding.

Ik meldde me aan voor de opleiding. De eerste keer werd ik afgewezen, ik was net anderhalf jaar in Nederland. De tweede keer werd ik aangenomen. Nu studeer ik aan het Creative College in Utrecht. Ik vind het geweldig. Het is een mbo-opleiding, over een jaar ben ik klaar. Misschien doe ik dan nog hbo.

Mijn levensverhaal, met een foto van mij gemaakt door Cigdem Yuksel, zijn nu onderdeel van de expositie A New Beginning, in het stadhuis van Amsterdam.

Ik voel een drang iets van het leven te maken. Ik voel me hier thuis. Ik heb het idee dat mensen hier me beter begrijpen dan in Soedan. Natuurlijk ontmoet ik ook mensen die op de PVV stemmen, daar praat ik dan mee. Niet iedereen denkt hetzelfde. En je kunt van gedachten veranderen.

Ik ga uit, ik dans, ik ga naar vrienden. Ik eet wat ik wil, ik speel theater. Je mag met een meisje samenwonen en kijken of het werkt. Je mag homo zijn. Je kan eerlijk zijn over wat je voelt, je mag emotie tonen. Dat zijn allemaal dingen die in Soedan niet kunnen. Als ik daar was gebleven was ik lasser geworden. Dat kan ik hier ook altijd nog doen, als ik niet slaag in de theaterwereld.

Twee weken geleden konden mijn moeder en jongste zusje naar Nederland komen. Dat is het mooiste cadeau. Ik wilde ook voor hen de veiligheid en vrijheid die ik voel.”

