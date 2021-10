In Los Angeles eet je kippenvleugeltjes tussen de oliebronnen

Achter Emmet Garner en zijn biertje gaat het enorme hoofd van een ja-knikker op en neer. De motor die de as aandrijft, zoemt zachtjes terwijl de pomp olie bovenhaalt. Garner aait zijn oude hond op het beschaduwde terras van lunchrestaurant Curley’s. Op dit kleine stukje van Willow Street, in de wijk Signal Hill, Los Angeles, liggen verder nog een broodjeszaak, een taco-restaurant en een 99 Cents supermarkt. Op de parkeerplaats van de McDonald’s aan de overkant staat ook een werkende ja-knikker. Garner, gepensioneerd telefooninstallateur, wacht bij Curley’s op zijn hete kippenvleugeltjes. Vindt hij het niet ongemakkelijk, eten tussen twee actieve oliepompen in? ,,Zij waren hier eerder dan ik”, zegt hij schouderophalend.

Het zijn er al veel minder dan vroeger. Op oude foto’s is het hele oceaanstrand aan de westkant van Los Angeles bezaaid met boortorens. Signal Hill, waar precies honderd jaar geleden olie werd ontdekt, telde in de jaren veertig zoveel derricks dat de bewoners hun wijk Stekelvarken Heuvel noemden. Toch delen de vier miljoen inwoners van Los Angeles hun stad nog altijd met zo’n vijfduizend werkende oliebronnen en tientallen raffinaderijen.

Die bronnen en installaties zijn niet gelijkelijk over de stad verdeeld. In het zuiden, bij de grote haven, wordt veel meer olie gepompt en verwerkt dan in het westen en noorden, hoewel ook bij Baldwin Hills een gigantisch veld ligt. Zweef met de satellietfunctie van Google Maps over die buurten in de stad en je ziet pompen en boortorens lukraak tussen de huizen staan. Olie-opslagtanks raken soms haast de dakgoot van de woning ernaast.

Een straatje van twaalf huizen, allemaal één verdieping hoog, Amerikaanse vlaggen in de tuin, een fontein met een zeemeermin, windmolentjes, bloeiende bomen. Emden Street, in Wilmington, had het decor kunnen zijn van thrillerserie Stranger Things. Niet zozeer door de huizen, maar door het tabernakel daar vlak achter: een complex van de olieverwerkende industrie, met schoorsteenpijpen die vuur en gas naar de hemel spuwen en een suizen van machines dat de omgeving permanent doet beven.

„Wat denk je zelf”, kaatst Samuel Perez op de vraag of het hier prettig wonen is. De geblokte veertiger loopt door de tuin met een bosje haringen in zijn hand en hamert een dekzeil op zijn oprit. Voorbereidingen voor een babyshower voor vrienden. Hij heeft achttien stoelen op het gras uitgeklapt. Op het hek staat een bordje: ‘We don’t call 911, we use…’ en dan de tekening van een pistool. „Het is hier doodeng”, zegt Perez. „’s Nachts hoor je soms zulke harde knallen dat de ramen trillen in de sponningen. Een keer was het zo erg dat ik mijn vrouw met onze kinderen midden in de nacht heb weggestuurd naar haar moeder in Torrence.”

„En Californië klopt zichzelf op de borst als ‘groene’ staat”, zegt Richard Parks. De „activist en buurtbewoner” is naar West Adams Boulevard gefietst, vlak bij Baldwin Hills. ,,Elk jaar weer steekt de olie-industrie van alle bedrijven het meeste geld in lobby-activiteiten in deze staat.” Het gevolg, zegt hij: het Californische milieutoezicht en de brandweer zijn poeslief voor de olie-industrie. De enige manier om oliewinning is woonwijken te beëindigen, is protesteren en procederen als buurtbewoners, zegt Parks. „We doen niets anders dan de rechter vragen de wet toe te passen.”

Het strand van Venice, Los Angeles, in 1931. Foto Getty Images Een explosie en de daaropvolgende brand bij een olie-installatie in de woonwijk Signal Hill kostte in 1933 acht mensen het leven. Foto FPG/Hulton Archive/Getty Images

‘Amerika is terug’

In de aanloop naar de klimaattop in Glasgow later deze week is de regering-Biden er veel aan gelegen om te laten zien dat Amerika ‘terug’ is als het op de bestrijding van klimaatverandering aankomt. Na vier jaar waarin president Trump bij de keuze voor milieu of klimaat en economie telkens voor het laatste koos, zou Biden het klimaat voorrang geven. Maar de president en zijn team worstelen met de kwestie van fossiele brandstoffen. Biden staat volgens verschillende Amerikaanse media op het punt om de gedwongen sluiting van kolencentrales te schrappen om een partijgenoot in de Senaat over te halen de rest van zijn klimaatplannen te steunen.

Bovendien berichtte Politico onlangs dat medewerkers van de president lobbyisten van de oliebedrijven hebben benaderd met het verzoek de productie op te voeren. De hoge olie- en benzineprijzen drijven de inflatie op en drukken de economische groei waarmee Biden zijn sociale plannen wil financieren. De olielobby had zijn antwoord meteen klaar: „Wil zij zich verzekeren van een stabiele en betaalbare energievoorraad, dan moet de regering-Biden de nationale productie van olie en gas bevorderen”, schreef lobby-organisatie American Exploration and Production Council. „En dan moet hij ophouden te pleiten voor hogere belastingen op de olie- en gasindustrie.”

Richard Parks steekt Adams Boulevard over naar een met gladgeknipte boompjes omzoomde muur. Daar achter steken palmbomen omhoog en een enorme ijzeren boorkraan. Ooit stond op nummer 2126 een stadsvilla, zegt Parks. De laatste bewoners hebben het perceel aan de katholieke kerk vermaakt. „In de jaren vijftig benaderde Union Oil het bisdom en zei: we weten dat dit een woonbuurt is, maar we zouden hier dolgraag olie boren, jullie krijgen een deel van de opbrengst. Goed idee, zei het bisdom, en zo werd in de jaren zestig de eerste olie op dit adres uit de grond gepompt.”

Dit is een woonbuurt, onderstreept Parks. Hij wijst naar de gebouwen rond het olieterrein: bejaardenwoningen, een aids-revalidatiekliniek, sociale huurwoningen, een instelling voor kinderen met gehoorstoornissen. „Een oliebron past daar niet tussen. Er staan toch ook geen varkensfokkerijen meer in onze woonwijken?”

De aanleiding om te protesteren tegen de olieboringen in de wijk, nu zo’n dertig jaar geleden, was dat ze slechte buren waren, zegt Parks. Grote trucks reden de stoepen stuk, overal lag vuilnis, in de struiken rond het complex tippelden prostituees. Dat was nog maar het topje van de ijsberg, ontdekten Parks en zijn bondgenoten. Veel schadelijker dan de vernielingen en de rotzooi zijn de giftige stoffen waaraan de buurtbewoners worden blootgesteld en die volgens onderzoek onder meer de vruchtbaarheid van vrouwen aantast.

Parks doet zijn fietshelm af en stapt op een boomstam om over de muur te kijken. Recht onder ons, wijst hij, lopen de slangen waarmee neutrale geurtjes worden verspreid. Geurtjes? „Als een bepaald aantal mensen klaagt over stankoverlast van een oliebedrijf, moet de toezichthouder, de South Coast Air Quality Management District, een inspecteur naar de locatie sturen – en dat doen ze liever niet. Daarom hebben ze de bedrijven aangemoedigd geurstoffen te gebruiken. Die nemen de giftige stoffen in de uitstoot niet weg, maar bedekken die. Vaak zijn die geurstoffen zelf ook giftig.”

Hee, op het terrein staat een nieuw kastje, ziet Parks. „Kijk!” Hij deinst terug. „Zie je dat rode lampje aangaan? Nu hebben ze ons gezien.”

Als ik hier rijd, doe ik altijd mijn raampje dicht. Het stinkt naar rotte eieren, je krijgt er duizelingen en hoofdpijn van Wendy Miranda Milieuactivist

De oliebronnen aan Adams Boulevard zijn bijna leeg, zegt Parks. „De ‘makkelijke’ olie is allang opgepompt. Dat betekent dat het bedrijf veel agressievere en schadelijker methodes moet toepassen om de laatste resten olie te exploiteren. Tegenwoordig pompen ze zuur in de grond, waarmee ze de aardlagen oplossen om de olie daaronder te bereiken. Een keer stelden we vast dat de vluchtige gassen die daarbij vrijkomen, zo zuur waren dat alle planten benedenwinds volledig waren verbrand.”

Eiland in een zee van olie

Vorige maand boekten de activisten een zege van betekenis. Het bestuur van Los Angeles County heeft besloten dat het afgelopen moet zijn met oliewinningen in zijn jurisdictie. Los Angeles is samengesteld uit verschillende gemeenten, elk met een eigen bestuur. Het bestuur van de county gaat over alle bewoners die niet onder die gemeentebesturen vallen. In oppervlakte gaat het om ongeveer twee derde van de hele stad. Nieuwe bronnen mogen niet worden aangeboord, bestaande bronnen worden uitgefaseerd.

In de wijk Wilmington slaat een truck van schoonmaakbedrijf Avalon Premium Tank Cleaning van de Pacific Coast Highway af richting havens. Uit de grote slang die als een slurf op zijn rug ligt, druppen oliespetters op het wegdek. „Als ik hier rijd, doe ik altijd mijn raampje dicht”, zegt Wendy Miranda. „Het stinkt naar rotte eieren, je krijgt er duizelingen en hoofdpijn van.” Miranda is student gezondheidswetenschappen en vrijwilliger bij een buurtgroep voor een beter milieu. Wonen in Wilmington is wonen op „een eiland in een zee van olie”, zoals de Los Angeles Times eens schreef.

Buurtbewoners krijgen last van neusbloedingen of astma, zegt Miranda. Toen ze een paar jaar in Missouri woonden, hoefde haar astmatische moeder nooit haar inhaler te gebruiken, hier heeft ze ’m elke dag nodig. Het ergste, zegt haar begeleider Martha Arguello, dat de mensen niet doorhebben waarom ze zo ongezond zijn. De olie-industrie is de vanzelfsprekende achtergrond van deze wijken. „Ik gaf een presentatie over de vervuiling aan buurtbewoners”, zegt Arguello. „De mensen werden rázend. Niet op mij. Op zichzelf. ‘Als mijn dochtertje klaagde over hoofdpijn, zei ik altijd: schei uit, je hebt gewoon honger’, zei een vader.”

Hun werk als activisten bestaat evenzeer uit het bestoken van de oliebedrijven als het overtuigen van de buurtbewoners, zeggen Richard Parks en Martha Arguello. Parks vergelijkt het met de strijd tegen de tabaksindustrie. „Ook steenrijke bedrijven met een sterke lobby. Die zijn op de knieën gedwongen wegens gezondheidsgevaren. Dit is lastiger. De helft van de Amerikanen rookte niet en had last van de andere helft. Maar iedereen rijdt auto. Iedereen klaagt als de benzine een paar centen duurder wordt. Denk aan wat president Bush ooit zei: Amerika is verslaafd aan olie.”

In Signal Hill werd precies honderd jaar geleden olie ontdekt. Voor het eerst wordt de oliewinning in een groot deel van Los Angeles nu aangepakt. Foto David McNew/Getty Images

Voorbeeldige buurman

Wilmington is vanouds een arbeidersbuurt, gericht op de haven. Er wonen voornamelijk mensen van Latijns-Amerikaanse komaf. Dat, zeggen Arguello, Miranda en Parks los van elkaar beslist, is een van de redenen dat de olievelden hier nog volop worden geëxploiteerd. „In het westen van de stad, wijken als Rancho Palos Verdes, werd vroeger ook olie opgepompt, maar nu allang niet meer. Daar zijn bijna alle bewoners wit, rijk en hoogopgeleid”, zegt Arguello. „Hier in Baldwin Hills kan de gezondheid van de buurt worden opgeofferd aan economische belangen.”

Als in rijke wijken nog wordt geboord naar olie, zegt Parks, dan gebeurt dat in goed overleg met de buurtbewoners. „De installaties zijn klein en schoon, het boren gaat met een vrijwel geruisloze en schone elektromotor in plaats van met een stampende, dampende diesel zoals hier. De terreinen in die rijke wijken zijn ook ‘vermomd’, zodat je van buiten haast niet kunt zien wat er binnen gebeurt.

Het brutaalste voorbeeld daarvan staat vlak bij jetsetwijk Beverly Hills. In Oakhurst Street duwt een meisje van een jaar of vier haar nog kleinere zusje op een plastic trapauto. „Pas op voor de hobbels.” Ze lopen met hun vader langs een bouwwerk met natuurstenen muren, begroeid met klimop, en een hoge toren. Wat denkt hij dat het voor gebouw is? Hij kijkt omhoog. „Lijkt me een synagoge.”

Het bouwsel dat bekendstaat als Cardiff Tower en uiterlijk een kopie is van de synagoge van de B’nai David-Judea-gemeente, een meter of tweehonderd verderop, herbergt vijftien lege en twaalf werkende oliebronnen. In het jaar 2000 werden de bouwplannen aan de buurt voorgelegd, waarbij verschillende bewoners het oliebedrijf prezen als een voorbeeldige buurman die, aldus buurtbewoner Jonathon Friedman, „religieuze gevoeligheid had getoond”.

Het bordje op de deur vermeldt het telefoonnummer van de ‘buurt-liaison’ die de Pacific Coast Energy Company heeft aangesteld. Zo’n aanspreekpunt ontbreekt bij het olieveldje op W Adams Avenue. Hier staat op het bord alleen een alarmnummer.

Op de parkeerplaats van de McDonald’s in Signal Hill wordt olie opgepompt. Foto David McNew/Getty Images

Bellen is zinloos, zegt Samuel Perez in zijn tuin aan Emden Street. Als hij gekke dingen hoort of ruikt – „altijd ’s nachts”, zegt hij, „dan doen ze de dingen die het meest overlast geven” – kan hij klagen bij de brandweer. „Als ik vertel dat ik het niet vertrouw, zeggen ze letterlijk: het bedrijf zou ons heus wel bellen als er iets gevaarlijks aan de hand was, hoor.”

Zes jaar geleden kocht Perez, toen nog een dieselmotormonteur, het huis op Emden Street voor 300.000 dollar. „Het drong niet echt tot me door hoe dichtbij de raffinaderij stond.” Het ergste vindt hij nog dat je eraan gewend raakt, aan het geluid, de trillingen, de geur. Hij telt langzaam, alsof hij ze weer even voor de geest moet halen, hoeveel van zijn zeven kinderen in dit huis hebben gewoond. Vier. „Ik vind het vreselijk dat we hen hieraan hebben blootgesteld.”

Waarom verhuist hij dan niet? „Californië is een dure staat. Mijn vrouw en ik werken allebei, zij heeft een betere baan dan ik, bij AeroSpace. Maar toch kunnen we niet veel sparen.” Hij zou zijn huis het liefst verkopen en naar een staat als Utah of Arizona verhuizen. Zijn jongste dochter is nu acht, die zou hier geen jaren meer moeten wonen. „Maar ja, wie wil hier nou wonen?”